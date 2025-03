Novetat important de BBVA per a tots els seus clients: confirmat, s'avancen a la resta

BBVA ha anunciat una important novetat que reforça la seguretat dels comptes dels seus clients: el llançament del pla 'Cryptography Transformation Journey'. Aquest pla estratègic té com a objectiu protegir les dades i les transaccions davant les amenaces que planteja la computació quàntica.

BBVA fa història: no hi haurà res a témer gràcies a aquest pla

La computació quàntica promet revolucionar diversos sectors gràcies a la seva capacitat per processar informació a velocitats inabastables per als ordinadors actuals. No obstant això, aquest avanç també suposa un risc per a la seguretat digital. I és que els ordinadors quàntics podrien vulnerar els algoritmes criptogràfics que avui protegeixen les transaccions financeres i la integritat de les dades.

BBVA s'ha convertit en el primer banc europeu a desenvolupar una estratègia integral per a la transició cap a la criptografia quàntico-segura. Aquest pla es basa en tres pilars fonamentals que asseguren la protecció de la informació sense comprometre l'agilitat del banc.

A més, ha estat desenvolupat seguint les directrius del National Institute of Standards and Technology (NIST). Parlem de l'organisme que lidera els nous estàndards criptogràfics per fer front a la computació quàntica.

BBVA tranquil·litza els seus clients: la protecció dels seus comptes serà major

Gràcies a la implementació d'aquest pla, els clients de BBVA poden estar tranquils respecte a la seguretat dels seus comptes i dades personals. El banc s'avança a possibles amenaces futures, garantint que els seus sistemes estiguin preparats per afrontar els desafiaments que la computació quàntica pugui presentar.

Aquesta proactivitat reforça la confiança dels clients en l'entitat i demostra el compromís de BBVA amb la seguretat i la innovació. El 'Cryptography Transformation Journey' té com a objectius principals:

Adaptació tecnològica: Actualitzar els sistemes i protocols de seguretat perquè siguin resistents a les capacitats de la computació quàntica.

Formació i conscienciació: Capacitar empleats i clients sobre les noves mesures de seguretat i la importància de protegir la informació en l'entorn digital.

Col·laboració sectorial: Treballar conjuntament amb altres entitats financeres i organismes reguladors per establir estàndards comuns de seguretat quàntica.

Amb la implementació del 'Cryptography Transformation Journey', BBVA es posiciona a l'avantguarda de la seguretat bancària, anticipant-se a les amenaces que la computació quàntica podria portar en el futur. Els clients de BBVA poden estar segurs que els seus comptes i dades estan protegits gràcies a aquest pla innovador i proactiu.