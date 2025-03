Gir de 180 graus a CaixaBank: confirmat, tots els seus clients ho aplaudeixen

CaixaBank ha fet un pas significatiu en la millora de l'experiència digital dels seus clients. Ho ha fet en integrar la funció de signatura digital directament en la seva aplicació principal, CaixaBankNow. Aquest canvi ha estat rebut amb entusiasme per part dels usuaris, que aplaudeixen la simplificació i seguretat que ofereix aquesta actualització.

Novetat important: integració de la signatura digital en CaixaBankNow

Anteriorment, els clients de CaixaBank havien d'utilitzar una aplicació addicional, CaixaBank Sign, per autoritzar les seves transaccions en línia. Amb la recent actualització, aquesta funcionalitat s'ha incorporat en l'app principal, CaixaBankNow, eliminant la necessitat d'alternar entre aplicacions per completar operacions bancàries.

La decisió d'integrar la signatura digital en CaixaBankNow respon a diversos motius centrats en millorar l'experiència de l'usuari. En unificar totes les funcions en una sola aplicació, els clients poden gestionar les seves finances de manera més eficient. Poden fer-ho sense la complicació d'utilitzar múltiples plataformes.

La signatura digital integrada garanteix que totes les transaccions es realitzin de forma segura, reduint riscos associats a aplicacions addicionals. La centralització permet una gestió més àgil de les operacions, facilitant processos com pagaments, transferències i consultes de saldo.

Procés d'activació de la nova signatura digital de CaixaBank

Per començar a utilitzar la signatura digital integrada en CaixaBankNow, els clients han de seguir aquests senzills passos. Han d'assegurar-se de tenir l'última versió de CaixaBankNow instal·lada en el seu dispositiu mòbil.

Cal ingressar a l'aplicació i dirigir-se a la secció "Perfil", configurar la signatura, dins de "Seguretat", seleccionar "Signatura" i seguir les instruccions per activar la nova signatura digital. Un cop activada la signatura en CaixaBankNow, es recomana desinstal·lar l'antiga aplicació CaixaBank Sign, ja que la seva funcionalitat ha estat absorbida per l'app principal.

Els clients s'alegren del canvi

La resposta dels usuaris ha estat majoritàriament positiva. Molts destaquen la facilitat i rapidesa que aporta la integració de la signatura digital en una sola aplicació. A més, valoren la reducció de passos necessaris per completar transaccions, cosa que millora l'eficiència en la gestió dels seus comptes.

La integració de la signatura digital en CaixaBankNow representa un avenç significatiu en l'estratègia de CaixaBank per oferir serveis més segurs als seus clients. Aquest canvi no només simplifica les operacions bancàries, sinó que també reforça la confiança dels usuaris en la plataforma, consolidant a CaixaBank com a líder en innovació i atenció al client en el sector financer.