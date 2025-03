Novetat important de BBVA: acaba de confirmar-ho i els seus clients ho celebren

BBVA ha anunciat una excel·lent notícia que ha generat entusiasme entre els seus clients. La seva divisió de banca privada ha experimentat un notable creixement i s'ha reorganitzat per oferir un servei encara més personalitzat i eficient.

Durant l'últim exercici, BBVA ha aconseguit sumar més de 15.000 nous clients a la seva banca privada, la qual cosa representa un increment de l'11% en comparació amb l'any anterior. Aquest creixement reflecteix la confiança que els inversors dipositen en l'entitat i la seva capacitat per adaptar-se a les necessitats del mercat.

Aumenten els clients de BBVA en l'últim exercici: gràcies a aquest canvi

Per consolidar aquest creixement, BBVA ha dut a terme una reorganització de la seva oferta en banca privada. Aquesta estratègia busca enfortir el seu model d'assessorament, combinant l'experiència dels seus banquers amb el suport de la tecnologia. L'entitat ha reforçat la seva oferta amb solucions d'inversió adaptades a diferents perfils de risc, alineades amb els objectius i preferències de cada client.

El 2023, BBVA va nomenar Fernando Ruiz com a nou director de banca privada a Espanya, en substitució de Jorge Gordo. Aquest canvi en la direcció va marcar un punt d'inflexió per a l'entitat, permetent un rellançament de la seva estratègia en aquest segment. Fernando Ruiz, amb àmplia trajectòria al banc des de 1997, ha exercit diversos rols en banca privada i comercial, aportant una visió renovada i enfocada en el client.

Objectius futurs de BBVA i satisfacció del client

BBVA no es deté en els seus èxits actuals i s'ha fixat metes ambicioses per als pròxims anys. L'entitat preveu assolir 200.000 clients en banca privada en els pròxims tres anys i gestionar 150.000 carteres d'inversió en els pròxims dos exercicis. Per aconseguir-ho, BBVA s'apoyarà en l'assessorament personalitzat, el reforç de la seva oferta en mercats privats i aliances estratègiques que enriqueixin la seva proposta.

La satisfacció dels clients és una prioritat per a BBVA. L'entitat ha incorporat serveis d'intermediació immobiliària en col·laboració amb la consultora CBRE i el grup gestor d'actius immobiliaris Intrum. Oferint assessorament integral en processos de compra i venda de propietats.

Aquestes iniciatives busquen ampliar la gamma de serveis disponibles per als clients de banca privada. Oferint solucions integrals que abasten diverses àrees d'interès.