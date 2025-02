Novetat important de CaixaBank a aquests clients: fes-ho avui, tot són avantatges

CaixaBank ha llançat una oferta especial per als aficionats dels clubs de futbol espanyols: targetes de crèdit personalitzades amb els colors i escuts dels seus equips favorits. Aquestes targetes no només mostren la passió pel club, sinó que també ofereixen avantatges exclusius per als seguidors.

CaixaBank, en col·laboració amb diversos equips de futbol espanyols, ha creat targetes de crèdit i dèbit que porten l'escut i els colors de clubs del nostre país. Aquestes targetes estan disponibles a les oficines de CaixaBank i també en format mòbil.

Targetes de crèdit de CaixaBank de clubs de futbol espanyols: pren nota

A més de lluir l'emblema del seu equip a la targeta, els aficionats obtenen beneficis suculents en sol·licitar-la. Per exemple, la possibilitat de fraccionar el pagament de l'abonament de soci en tres mesos sense interessos o promocions exclusives relacionades amb el club. També l'accés a experiències úniques, com trobades amb jugadors, sortejos d'entrades i marxandatge oficial.

Fer-se amb una d'aquestes targetes és molt senzill, els interessats poden acudir a qualsevol oficina de CaixaBank i sol·licitar la targeta del seu equip. A més, aquestes targetes estan disponibles en format mòbil. El que permet el seu ús a través d'aplicacions com CaixaBank Pay, facilitant pagaments i gestions des del telèfon intel·ligent.

Beneficis suculents

Els titulars d'aquestes targetes gaudeixen de tots els avantatges de les targetes de CaixaBank, com l'accés al programa de fidelització. També d'eines per gestionar l'economia domèstica i descomptes en compres diàries. A més, les targetes compten amb tecnologia contactless i estan protegides pel servei gratuït CaixaBank Protect, que assegura al client davant de qualsevol ús no autoritzat.

La resposta dels aficionats ha estat molt positiva. Molts valoren l'oportunitat de mostrar el seu suport a l'equip a través de la targeta i destaquen els avantatges financers i exclusius que ofereixen. La possibilitat de fraccionar el pagament de l'abonament i accedir a experiències úniques ha estat especialment ben rebuda pels seguidors.

Amb tot, les targetes de crèdit de CaixaBank per a aficionats de clubs de futbol espanyols ofereixen una combinació perfecta de passió i beneficis. Si ets seguidor d'algun d'aquests equips, no dubtis a sol·licitar-la avui mateix i gaudeix de tots els avantatges que t'ofereix.