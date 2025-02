La novetat de Banco Santander que ve de perles a aquests espanyols: fins a abril

Banco Santander ha llançat la segona edició del "Curso Santander | USA Summer Experience – Penn", en col·laboració amb la Universitat de Pennsylvania. Aquest programa ofereix 90 places per a joves d'entre 18 i 30 anys. Van destinades a aquells que desitgin millorar el seu anglès a través d'una experiència d'immersió lingüística i cultural a Filadèlfia, Estats Units.

Banco Santander ho dona tot: fins a 90 places per estudiar anglès als Estats Units

Aquest curs de tres setmanes es durà a terme del 14 de juliol a l'1 d'agost de 2025 al campus de la Universitat de Pennsylvania (Filadèlfia). Està dissenyat per ajudar els participants a millorar el seu nivell d'anglès i desenvolupar habilitats com lideratge, treball en equip, comunicació persuasiva, maneig de xarxes socials i psicologia positiva.

S'ofereixen 90 places subvencionades per a joves d'entre 18 i 30 anys, residents en algun dels següents 13 països. Són Alemanya, Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Espanya, Estats Units, Mèxic, Perú, Polònia, Portugal, Regne Unit i Uruguai.

Tot el que inclou el programa: Banco Santander t'ho posa fàcil

No és necessari tenir un títol universitari ni ser client de Banco Santander per participar. No obstant això, és imprescindible comptar amb un nivell mínim d'anglès equivalent a B1. A més, el programa cobreix els següents aspectes:

Vols internacionals: Transport des del país de residència fins a Filadèlfia.

Allotjament i manutenció: Estada a la residència de la Universitat de Pennsylvania amb pensió completa.

Assegurança mèdica: Cobertura durant l'estada als Estats Units.

Certificat d'assistència: Document oficial que acredita la participació en el curs.

Activitats culturals: Programes dissenyats per enriquir l'experiència cultural a Filadèlfia.

Carta d'invitació: Document necessari per a la tramitació del visat nord-americà.

Fins quan pots sol·licitar una plaça?

La convocatòria està oberta fins al 29 d'abril de 2025. Les sol·licituds es poden realitzar a través de la plataforma Santander Open Academy. És important tenir en compte que el nombre de places és limitat i la selecció es realitzarà per ordre d'inscripció, sempre que es compleixin els requisits establerts.

Participar en el "Curso Santander | USA Summer Experience – Penn" ofereix múltiples beneficis, com la millora del nivell d'anglès a través d'una immersió total en l'idioma. Ajuda al desenvolupament d'habilitats professionals, com lideratge, treball en equip i comunicació efectiva.

També, t'ofereix viure una experiència cultural enriquidora en una ciutat icònica com Filadèlfia i en una universitat prestigiosa. En finalitzar el curs, s'atorga un certificat d'assistència que pot ser un valor afegit en el currículum vitae. Aquesta és una oportunitat única per a joves que desitgin millorar el seu anglès i viure una experiència internacional enriquidora.