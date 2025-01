La novetat de CaixaBank que fa rabiar la competència: des d'avui mateix

CaixaBank ha introduït una innovadora funcionalitat en els seus caixers automàtics. Una que està causant enrenou en el sector bancari: la devolució del canvi a través de Bizum. Aquesta novetat simplifica el procés de pagament de rebuts, impostos, taxes i multes, oferint una experiència més còmoda i eficient per als usuaris.

En què consisteix aquesta novetat de CaixaBank? Pren nota

Tradicionalment, en pagar un rebut en efectiu en un caixer, si l'import lliurat superava la quantitat exacta, la devolució del canvi era un inconvenient. Amb la nova funcionalitat de CaixaBank, tot canvia.

En realitzar un pagament en efectiu en els seus més de 11.000 caixers a Espanya, l'usuari pot rebre el canvi directament al seu compte a través de Bizum. Aquest servei està disponible per a qualsevol persona, sigui o no client de l'entitat.

Així funciona el procés de devolució del canvi per Bizum

L'usuari introdueix les dades del rebut o escaneja el codi de barres en el caixer automàtic. S'insereixen bitllets d'entre 5 i 200 euros, per a imports inferiors a 995 euros.

Si l'import lliurat supera l'import del rebut, el caixer ofereix l'opció de rebre el canvi a través de Bizum. Per a això, l'usuari proporciona el seu número de mòbil i rep l'import sobrant de manera immediata.

Avantatges davant altres bancs

Encara que algunes entitats permeten el pagament de rebuts en efectiu en caixers, la devolució del canvi a través de Bizum és una característica de CaixaBank. Aquesta funcionalitat ofereix diverses avantatges:

Comoditat: L'usuari no necessita preocupar-se per portar l'import exacte ni per rebre monedes com a canvi.

Rapidesa: La devolució del canvi es realitza de forma instantània a través de Bizum, evitant esperes innecessàries.

Accessibilitat: El servei està disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, i pot ser utilitzat per qualsevol persona, sense importar si és client de CaixaBank.

Utilitat en el pagament de multes i impostos

Aquesta innovació és especialment útil per al pagament de multes i impostos, on els imports poden variar i no sempre es disposa de l'efectiu exacte. En utilitzar els caixers de CaixaBank, els usuaris poden realitzar aquests pagaments en efectiu i rebre el canvi de manera immediata a través de Bizum. Simplificant el procés i evitant desplaçaments addicionals.

La introducció d'aquesta funcionalitat per part de CaixaBank ha generat una reacció en el sector bancari. Si bé altres entitats ofereixen serveis similars, la integració de Bizum per a la devolució del canvi en caixers automàtics és una novetat que destaca a CaixaBank davant els seus competidors. És probable que aquesta iniciativa impulsi a altres entitats a adoptar solucions similars per millorar l'experiència dels seus clients.