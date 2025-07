Gran aplaudiment a CaixaBank: milers d'espanyols donen les gràcies per fer-ho realitat

En els darrers anys, el sector agroalimentari a Espanya ha experimentat una transformació significativa. La innovació tecnològica s'ha convertit en un factor clau per a l'avenç del camp. En aquest escenari, CaixaBank ha exercit un paper important, promovent iniciatives que impulsen la modernització agrícola.

Recentment, AgroBank, la línia especialitzada de CaixaBank, va celebrar un Demo Day a Tarazona de la Mancha, Albacete, que va reunir 30 startups finalistes del seu programa AgroBank Tech Digital Innovation. L'esdeveniment va mostrar com la tecnologia revoluciona l'agricultura i la ramaderia, amb projectes des de l'ús eficient de l'aigua fins al control del bestiar mitjançant l'ús de GPS. Més de 250 professionals del sector, juntament amb representants institucionals, van assistir per donar suport a aquest impuls cap a una agricultura més digital.

AgroBank, motor financer i social del sector agroalimentari

AgroBank és l'entitat financera líder en el sector agroalimentari a Espanya, present a totes les províncies i amb 500.000 clients, més de la meitat dels agricultors i ramaders. El 2024, va facilitar més de 33.500 milions d'euros en finançament per a tota la cadena agroalimentària, segons indica la mateixa empresa. Aquesta xifra reflecteix el seu compromís amb l'economia rural i la importància que atorga a la sostenibilitat financera del camp.

A més del seu suport econòmic, AgroBank promou iniciatives socials per enfortir el món rural. Un exemple és el programa ‘Impulso Agro’, en col·laboració amb el Basque Culinary Center, que visibilitza el talent jove que està revolucionant el sector.

També destaca el programa ‘Creixem juntes’, amb el Ministeri d'Agricultura, que fomenta la presència i el lideratge de la dona rural. A través de les seves càtedres universitàries a Castella-la Manxa i Lleida, AgroBank impulsa la recerca i l'intercanvi de coneixement entre acadèmia i empresa.

La innovació, el pilar del futur agrícola

L'aposta per la innovació és un eix fonamental per a AgroBank, i el seu programa AgroBank Tech Digital Innovation s'ha consolidat com l'accelerador més gran en el sector agroalimentari. Aquest programa de CaixaBank impulsa solucions tecnològiques que optimitzen recursos i milloren la productivitat. Durant el recent Demo Day, es van presentar projectes que inclouen drons per supervisar cultius en temps real i sistemes avançats per gestionar l'ús de l'aigua en agricultura.

Per reforçar l'estratègia, CaixaBank ha creat AgroBank HUB, una plataforma digital oberta als clients i no clients, que busca connectar tots els agents del sector. Aquesta eina facilita l'accés a recursos, fomenta la comunicació i accelera la transformació del camp cap a models més eficients i sostenibles, segons l'empresa. Com va afirmar Juan Luis Vidal, director territorial de CaixaBank a Castella-la Manxa, “impulsar la transformació tecnològica al camp no només proporciona sostenibilitat econòmica, ambiental i social, sinó que proporciona futur”

Milers d'espanyols reconeixen i agraeixen a CaixaBank per fer realitat un projecte que dona suport al sector agroalimentari. A més, protegeix l'entorn rural i aposta per un desenvolupament responsable i durador.