Mitja Espanya posa atenció a CaixaBank: el missatge que no deixa ningú indiferent

CaixaBank ha compartit un missatge que ha captat l'atenció de mig país. A través del seu servei d'estudis, CaixaBank Research, l'entitat ha ofert una radiografia de l'estat actual del turisme a Espanya. A banda de les seves perspectives per als pròxims anys.

Tot i que les notícies són positives, també conviden a la prudència. El turisme, un dels motors més importants de l'economia nacional, entra en una fase de creixement més moderat. Ho fa després de diversos anys marcats per una recuperació intensa després de la pandèmia.

Segons l'informe de CaixaBank, el Producte Interior Brut (PIB) turístic creixerà un 2,7% el 2025. Aquesta dada és especialment significativa, ja que supera el creixement previst per al conjunt de l'economia espanyola, estimat en un 2,4%. Tanmateix, se situa per sota de les dades excepcionals registrades entre 2022 i 2024.

En aquest període, el sector va viure una expansió sense precedents després de la reobertura de fronteres i la recuperació del turisme internacional.

Les explicacions de CaixaBank

Aquest creixement més equilibrat s'aguanta en diversos factors clau. D'una banda, les famílies disposen d'una renda més gran, fet que afavoreix la despesa en viatges. A més, s'observa una reactivació de les economies europees, la qual cosa impulsa el flux de turistes cap al nostre país.

També és important assenyalar que la inflació turística, tot i que encara elevada, comença a mostrar signes de desacceleració. Malgrat el to positiu, l'entorn econòmic continua sent incert. CaixaBank adverteix que els riscos geopolítics podrien afectar negativament la recuperació a la zona euro, cosa que també tindria un impacte en el turisme.

Aquesta inestabilitat inclou conflictes armats, possibles mesures aranzelàries i la volatilitat en algunes economies clau. Un punt que genera preocupació és la pèrdua d'impuls del turisme procedent dels Estats Units. La fortalesa de l'euro davant el dòlar, la desacceleració de l'economia nord-americana i la incertesa política en aquest país són darrere d'aquest canvi.

CaixaBank estima que aquesta situació podria restar fins a un punt percentual al creixement del PIB turístic el 2025. L'impacte ja es deixa sentir, sobretot, en zones rurals i urbanes no costaneres on el turista americà representa un percentatge important de la despesa.

L'informe de CaixaBank també subratlla que, malgrat aquesta desacceleració, el turisme internacional continua batent rècords d'arribades i despesa. En canvi, el turisme intern mostra una lleugera caiguda, amb els residents optant cada cop més per viatjar a l'estranger.

El sector de la restauració, molt vinculat al turisme, també reflecteix aquesta realitat. Entre gener i maig de 2025, la despesa en restauració va augmentar un 6,4%, impulsada principalment pel turisme internacional, la despesa del qual va créixer un notable 12,6%.

Amb la vista posada en el 2026

Mirant cap al 2026, CaixaBank es mostra una mica més optimista. S'espera una lleugera acceleració del PIB turístic, que podria assolir un creixement del 3,2%. Sobretot gràcies a la millora de l'economia en països com Alemanya, França i Itàlia.

Aquest impuls afavorirà el poder adquisitiu dels turistes europeus, cosa que es traduirà en una demanda més gran de viatges a Espanya.

CaixaBank destaca un turisme que segueix sent clau per a l'economia espanyola, tot i que ja no creix al ritme vertiginós dels últims anys. La moderació, acompanyada de vigilància i adaptació, marcarà el rumb d'un dels sectors més estratègics del país.