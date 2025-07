Alegria entre els clients de Banco Santander: aprofiten al màxim aquesta gran notícia

Banco Santander ha llançat una excel·lent novetat que ha omplert d'alegria els seus millors clients. Ara, qui forma part del seu atractiu programa compta amb avantatges reals que marquen la diferència en la seva experiència bancària.

Santander Select és un servei adreçat als clients amb més patrimoni o nòmines destacades. En concret, aquests clients tenen un patrimoni d'almenys 100.000 € o una nòmina mensual de més de 3.000 €. També poden ser directius o professionals amb alt potencial, per això se'ls considera clients privilegiats dins de Banco Santander.

Atent als serveis que ofereix Santander Select: no te'n penediràs

Es tracta d'un conjunt atractiu de beneficis financers, però també no financers. En l'àmbit financer, hi ha un compte sense comissions d'administració ni manteniment i una targeta de crèdit que aplaca pagaments tres mesos gratis. A més d'oferir devolució de l'1 % (fins a 120 € a l'any) o acumular Avios.

També es faciliten préstecs i finançament pignorat en condicions preferents, renting de cotxes amb descomptes, vehicle de substitució i accés prioritari a la gamma “re-estrena”.

En serveis no financers, ofereix cinc usos anuals gratuïts en sales VIP d'aeroports, fast‑track per a embarcaments, recollida a l'aeroport o tren i xef. O bé en serveis de bellesa, salut i assistència administrativa 24/7 sense cost. Tot això per al client i la seva família i a més tenen un assistent personal disponible en remot.

Així de fàcil és inscriure's en aquest programa exclusiu de Banco Santander

Si compleixes els requisits de patrimoni o nòmina, el banc et classifica de manera automàtica. Pots revisar el teu estat a través de l'app o demanar cita per consultar el programa i les condicions.

Si no compleixes els requisits, aviat s'obrirà l'opció de subscripció a Select, permetent gaudir d'aquests avantatges encara que no siguis client amb ingressos alts. El banc està treballant perquè qualsevol client pugui accedir al club mitjançant tarifa periòdica, una novetat que entusiasma molts.

Banco Santander explica que el motiu d'aquesta aposta és millorar l'experiència i facilitar la vida a nivell professional, personal, d'oci i viatges. Destaquen que el seu objectiu és crear un missatge important: volen que els millors clients se sentin valorats i com en un club privilegiat.

Tot això converteix Santander Select en un club amb privilegis reals, dissenyat per a qui busca les millors condicions i serveis bancaris. El banc, per la seva banda, està molt satisfet amb l'acollida. Ha reforçat la marca Select i s'enorgulleix de consolidar un servei potent, complet i competitiu davant la banca privada tradicional.