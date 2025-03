Mitja Espanya pendent de CaixaBank: tingues-ho en compte per al teu futur, molt de compte

CaixaBank, en col·laboració amb la divulgadora Natalia de Santiago, ha organitzat la sessió "Dona, diners i futur. Com planificar la teva jubilació", enfocada en la importància que les dones planifiquin la seva jubilació de manera diferent als homes.

Les dones solen viure més temps que els homes, cosa que implica una esperança de vida més gran. Per tant, una necessitat de més recursos econòmics per a la seva jubilació. No obstant això, s'enfronten a diversos obstacles que poden afectar les seves pensions.

Desafiaments únics que afronten les dones de cara a la jubilació: CaixaBank sentencia

Les dones guanyen menys que els homes, cosa que es tradueix en menors aportacions al sistema de pensions. Les tasques domèstiques i la cura de familiars solen recaure més sobre les dones.

Això pot interrompre o limitar el seu desenvolupament professional i, conseqüentment, els seus ingressos i aportacions a la jubilació. Aquests factors contribueixen al fet que, de mitjana, les dones rebin pensions un 20% més baixes que els homes.

La importància de planificar la jubilació

Donada la major esperança de vida i els desafiaments esmentats, és crucial que les dones prenguin mesures proactives per assegurar una jubilació còmoda. Algunes recomanacions són:

Informar-se i educar-se financerament: Comprendre com funcionen els sistemes de pensions i les opcions d'estalvi disponibles és fonamental.

Aportar regularment al pla de pensions: Realitzar contribucions constants pot augmentar significativament l'import acumulat al moment de la jubilació.

Considerar assegurances addicionals: Explorar opcions com assegurances de vida o de dependència pot proporcionar una xarxa de seguretat addicional.

L'educació financera és clau en aquest procés. Natalia de Santiago emfatitza que "les dones vivim més, però amb menys diners", ressaltant la necessitat d'una planificació adequada.

Iniciatives de CaixaBank: compromís total amb les dones

CaixaBank demostra el seu compromís amb la igualtat i l'apoderament financer femení a través de diverses iniciatives. Per exemple, el Pla d'Igualtat fomenta la igualtat salarial entre homes i dones, incloent-hi anàlisis regulars i ajustos necessaris.

Sessions com "Dona, diners i futur" busquen informar i capacitar les dones en la gestió de les seves finances personals i planificació de la seva jubilació. A més, iniciatives com el 'CaixaBank Premi Empresària' destaquen i donen suport al lideratge femení en l'àmbit empresarial.

La planificació de la jubilació és essencial per garantir una estabilitat financera en l'etapa adulta. Institucions com CaixaBank ofereixen recursos i suport per facilitar aquest procés, promovent la igualtat i l'apoderament financer femení.