CaixaBank, Banco Santander i BBVA han assolit fites significatives en el sector bancari espanyol, consolidant-se com a líders en la captació i satisfacció de clients. Aquestes entitats han implementat estratègies innovadores que han resultat en un creixement notable de la seva base d'usuaris i en l'enfortiment de la seva posició en el mercat.

Aplaudeixen a rabiar a CaixaBank: 300.000 nous clients

CaixaBank ha ampliat el seu programa 'Dia a Dia' per facilitar l'accés gratuït als principals serveis financers a 14 milions de clients. Aquesta iniciativa, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2025, permet que al voltant de 300.000 clients addicionals, incloent autònoms, puguin gaudir de serveis sense cap cost. Anteriorment, aquests clients assumien costos de manteniment que ara poden evitar si compleixen amb els requisits establerts.

CaixaBank ha llançat una iniciativa amb l'objectiu d'incrementar la vinculació dels seus clients i superar els 6 milions de nòmines domiciliades el 2023. El banc és líder en aquest segment a Espanya, amb una quota superior al 37%, i busca augmentar la seva participació per sobre del 38%.

Banco Santander: líder global en nombre de clients

Banco Santander ha reforçat la seva posició com una de les entitats financeres amb major nombre de clients a nivell mundial. A Espanya, ha implementat estratègies agressives de captació, com l'oferta d'un rènting gratuït de l'iPhone 16 per atreure noves nòmines o pensions superiors a 1.200 euros. Aquesta promoció ha estat ben rebuda pels clients i ha contribuït a l'increment de la seva base d'usuaris.

A més, el banc ha experimentat un creixement significatiu en l'àmbit digital. Tant Banco Santander com BBVA han superat els 50 milions de clients digitals cadascun. Reflecteix la creixent adopció de canals digitals per part dels usuaris i l'efectivitat de les estratègies de transformació digital implementades per aquestes entitats.

BBVA: rècord en captació de clients

BBVA ha batut un nou rècord en la captació de nous clients a través de canals digitals. El 2020, prop de dos milions i mig de persones van triar convertir-se en clients de BBVA mitjançant plataformes digitals. El que va representar el 33,3% del total de nous clients del grup i un increment del 56% respecte a l'any anterior.

El 2024, BBVA va continuar la seva tendència de creixement, captant 11,4 milions de nous clients a nivell global. Dels quals aproximadament 1,2 milions van ser a Espanya, la qual cosa suposa un increment del 10% respecte a l'any anterior.

Clients satisfets i perspectives futures

Els clients de CaixaBank, Banco Santander i BBVA han rebut positivament aquestes iniciatives. L'eliminació de comissions, les promocions atractives i la millora dels serveis digitals han augmentat la satisfacció i fidelització dels usuaris. Aquestes estratègies no només han permès a les entitats incrementar la seva base de clients, sinó també enfortir la seva posició en el competitiu mercat bancari.

CaixaBank, Banco Santander i BBVA han implementat estratègies efectives que han resultat en un creixement significatiu de la seva base de clients i en la millora de la satisfacció dels mateixos. Aquestes iniciatives reflecteixen la capacitat d'adaptació i innovació d'aquestes entitats en un entorn financer en constant evolució.