Comunicat especial de CaixaBank als seus clients: era un secret a veus, alegria enorme

CaixaBank ha anunciat una mesura que, encara que era un secret a veus, ha generat una enorme alegria entre els seus clients sèniors. L'entitat ha decidit reforçar el seu compromís amb aquest col·lectiu mitjançant la formació de més de 30.000 empleats de tota la seva xarxa comercial.

Aquesta decisió busca millorar l'atenció personalitzada als clients majors de 65 anys. Parlem d'un segment que representa una part significativa de la base de clients de CaixaBank.

Decisió aplaudida de CaixaBank: donarà una formació especial a 30.000 empleats

La formació abarcarà aspectes específics de gerontologia i atenció al client sènior, assegurant que els empleats comprenguin i atenguin adequadament les necessitats particulars d'aquest col·lectiu.

A més de la formació interna, CaixaBank ha implementat altres iniciatives en favor dels clients sèniors. L'entitat ha creat un equip de 2.000 consellers sèniors dedicats exclusivament a aquest segment. També ha ampliat l'horari de caixa i ha reforçat els seus canals per facilitar el contacte directe i personal amb els majors de 65 anys.

Una iniciativa en favor dels clients sèniors: no és la primera que implanten

Per facilitar l'ús de la tecnologia, CaixaBank ha adaptat el 100% dels seus caixers automàtics, incorporant mòduls de llibreta i funcionalitats de fàcil ús per a persones amb dificultats visuals o motrius. A més, ha ofert més de 5.300 sessions formatives per a clients sèniors sobre l'ús de la banca digital i operacions financeres bàsiques.

Aquesta és una mesura necessària que demostra el compromís de CaixaBank amb la inclusió financera i l'excel·lència en el servei. Aquesta iniciativa no només beneficia els clients, que rebran una atenció més personalitzada i adaptada a les seves necessitats, sinó que també enforteix la posició de l'entitat com a líder en el sector bancari espanyol pel que fa a l'atenció a persones grans.

Satisfacció entre els clients després de conèixer la mesura

Els clients sèniors han acollit la notícia amb satisfacció, veuen en aquestes mesures un reconeixement a la seva importància i una resposta a les seves necessitats específiques. La possibilitat de comptar amb personal capacitat que els brindi un acompanyament proper i fiable, així com eines adaptades que facilitin les seves operacions bancàries, els atorga més confiança.

La decisió de CaixaBank, juntament amb altres iniciatives complementàries, representa una novetat que respon a una demanda latent i reforça el seu compromís amb aquest col·lectiu. Aquesta mesura necessària no només millora la satisfacció dels clients sèniors, sinó que també posiciona l'entitat com a referent en l'atenció personalitzada i adaptada a les necessitats de tots els seus clients.