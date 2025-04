Missatge important de CaixaBank a milers d'espanyols: confirmat, tots ho agraeixen

CaixaBank continua marcant la diferència amb el seu compromís social. Aquest mes d'abril, el banc ha estat un dels grans protagonistes en les Jornades ‘La nostra Pròxima Estrella’. Un esdeveniment que va reunir més de 60 joves amb discapacitat de tota Espanya al Centre d'Alt Rendiment de Madrid.

Organitzades pel Comitè Paralímpic Espanyol (CPE) i amb la col·laboració de la Comunitat de Madrid, aquestes jornades han tingut com a objectiu descobrir el talent esportiu entre els joves. I així oferir-los l'oportunitat de desenvolupar-se en esports paralímpics.

En un entorn d'entrenament d'alt rendiment, aquests joves han pogut posar a prova les seves habilitats en diverses disciplines esportives. Però el més important: CaixaBank ha estat allà per impulsar aquest canvi. Ha reforçat el seu suport als joves amb discapacitat i ha demostrat una vegada més per què és un dels bancs més compromesos amb la inclusió en l'esport.

CaixaBank, un aliat de l'esport paralímpic

CaixaBank ha estat un aliat fonamental en el desenvolupament de l'esport inclusiu a Espanya. A més de ser el patrocinador del Pla ADOP (Pla de Suport als Esportistes Olímpics i Paralímpics), també ha donat suport a l'Equip de Promeses Paralímpiques de Triatló. En aquesta edició, el banc ha reafirmat el seu compromís amb els joves amb discapacitat, ajudant a donar-los visibilitat i les eines necessàries per desenvolupar-se com a futurs atletes paralímpics.

L'esdeveniment ha estat més que una simple jornada de proves. CaixaBank ha permès que aquests joves tinguin un espai on no només es valorin les seves capacitats físiques, sinó que també puguin rebre suport emocional i motivacional de grans esportistes paralímpics. Aquesta aliança demostra el fort interès de CaixaBank per la inclusió en l'esport, fomentant l'accés a oportunitats esportives de qualitat sense barreres.

Una jornada d'aprenentatge per als joves atletes

Els participants en les Jornades ‘La nostra Pròxima Estrella’ van ser sotmesos a proves físiques de gran exigència que van avaluar aspectes com força, velocitat, flexibilitat i resistència.

A més d'aquestes proves, els joves van poder practicar disciplines com atletisme, bàdminton, ciclisme, natació, piragüisme, taekwondo, tennis de taula, tir amb arc i triatló. Totes elles amb el suport d'entrenadors i seleccionadors del Comitè Paralímpic Espanyol.

L'objectiu no era només avaluar el seu rendiment, sinó també donar-los l'oportunitat de conèixer l'esport que millor s'adapta a les seves habilitats. Per a CaixaBank, aquest tipus d'iniciatives són una forma de potenciar el talent i d'obrir portes a noves oportunitats per a joves amb discapacitat. Una cosa que no sempre és fàcil de trobar en l'àmbit esportiu.

El que realment va fer especial aquestes jornades va ser la presència d'alguns dels millors esportistes paralímpics d'Espanya. Joves com Alba García (atletisme), medallista a París 2024, van compartir experiències amb els participants, motivant-los a tirar endavant amb els seus somnis esportius. A més, altres membres dels Equips de Promeses com Beatriz Lérida (natació) i Javier Marcos (esquí alpí) també van ser presents, oferint valuosos consells i compartint la seva passió per l'esport.

Aquestes interaccions van ser crucials per inspirar els joves, que van veure en ells un reflex de tot el que pot aconseguir l'esforç i la dedicació. CaixaBank, en facilitar aquesta trobada, s'ha compromès una vegada més amb els valors de l'esport paralímpic. Així, dona suport a la formació de futurs campions i obre camí a la inclusió dins de les estructures esportives professionals.

El compromís de CaixaBank amb el futur dels joves esportistes

Les Jornades ‘La nostra Pròxima Estrella’ són només un exemple de com CaixaBank dona suport al desenvolupament esportiu dels joves amb discapacitat. A través de la seva col·laboració amb el Comitè Paralímpic Espanyol, està invertint en el futur d'aquests atletes. I és que els dona l'oportunitat de brillar i demostrar el seu potencial.

CaixaBank continua apostant per la igualtat d'oportunitats en l'esport, fomentant un ambient inclusiu que permeti a tothom accedir a les mateixes oportunitats. El banc demostra amb aquest suport que l'esport paralímpic no només és una via per a la superació personal, sinó una forma de crear un futur més inclusiu per a tothom.