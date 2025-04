Novetat important de CaixaBank: està confirmada, disponible des d'ara mateix

CaixaBank segueix demostrant la seva capacitat per innovar i adaptar-se a les necessitats de l'economia espanyola. Per això, en aquesta ocasió, l'entitat ha llançat una nova eina desenvolupada per CaixaBank Research. Aquesta permet controlar el consum en temps real en més de 200 ciutats d'Espanya.

Aquest nou indicador, ja disponible, ofereix una visió precisa de la despesa, a partir de pagaments amb targeta i reintegraments en caixers automàtics. L'eina s'integra dins del Portal d'Economia en Temps Real de CaixaBank Research. Així, ofereix dades sobre el consum dels ciutadans, tant locals com turistes.

Això marca un abans i un després, ja que fins ara la informació sobre el consum es trobava disponible només a escala nacional i autonòmic. Ara, amb aquesta eina innovadora, és possible conèixer la despesa en municipis amb més de 35.000 habitants, incloses totes les capitals de província. Això representa un gran avenç per al seguiment de l'economia local.

CaixaBank presenta una eina pionera per a l'anàlisi del consum

El nou indicador de CaixaBank es basa en dades internes, les quals són agregades i anonimitzades per garantir la privacitat dels usuaris. Gràcies a aquesta eina, es pot analitzar el consum a partir dels pagaments en comerços i els reintegraments efectuats en caixers automàtics. D'aquesta manera, els usuaris podran obtenir una visió més precisa de l'economia local, podent observar com es distribueix la despesa en cadascuna de les ciutats.

El servei d'estudis de CaixaBank publicarà mensualment l'evolució del consum en cada municipi, amb un breu decalatge d'alguns dies. Un nou enfocament que brinda una informació econòmica més propera a la realitat de cada zona. Una cosa que fins ara només es podia obtenir de manera agregada per al conjunt del país o les comunitats autònomes.

L'evolució del consum a Espanya

El consum a Espanya ha mostrat un creixement constant en el primer trimestre de 2025. En termes interanuals, la despesa va avançar un 3,4%, la qual cosa reflecteix una bona recuperació econòmica. Encara que una mica per sota del ritme del trimestre anterior.

En particular, els pagaments presencials mitjançant targetes i els reintegraments en caixers automàtics van augmentar un 1,9%, mantenint un creixement bastant estable. Les dades obtingudes a través d'aquesta eina permeten observar tendències que no eren evidents amb les dades de consum agregades a escala nacional.

Per exemple, les ciutats del sud d'Espanya i les Illes Balears i Canàries van ser les que van experimentar un major creixement en el consum durant l'any passat, especialment en aquelles zones amb una gran afluència turística. Entre les ciutats on el consum va experimentar un major augment en 2024, destaquen destinacions turístiques populars com Estepona, Torremolinos, Benidorm, Irun, Màlaga, Pozuelo de Alarcón, Alcantarilla, Ripollet, Adeje i Elda.

D'altra banda, algunes localitats de l'interior i del nord d'Espanya van veure descensos en el consum. En el rànquing de les 10 ciutats amb majors caigudes en el consum es troben Paterna, Gavà, Azuqueca de Henares, Borriana, Sòria, Castelló de la Plana, Arganda del Rey, Ontinyent, Zamora i Collado Villalba. Aquestes dades permeten a CaixaBank Research oferir una anàlisi més profunda i personalitzada de l'economia espanyola, molt més alineada amb les realitats locals.