Missatge important de Banco Santander: fes-ho avui mateix o te'n penediràs

Si en intentar accedir a l'aplicació del Banco Santander aquesta es tanca inesperadament, no pateixis. El més important és seguir certes recomanacions per solucionar aquest problema. Així, podràs garantir una experiència segura i eficient i tot gràcies al teu banc de confiança.

Banco Santander llança un avís urgent: actualitza l'app pel teu bé

Mantenir l'app del Banco Santander actualitzada és essencial. Les actualitzacions disponibles a la Google Play Store i l'App Store no només incorporen noves funcionalitats. I és que també corregeixen errors i milloren la seguretat.

Una versió desactualitzada pot presentar fallades, com tancaments inesperats, i ser més vulnerable a amenaces de seguretat. Pel teu bé, no te la juguis i segueix aquests consells de Banco Santander.

Verifica aplicacions conflictives: el millor que pot fer

Algunes aplicacions de tercers poden interferir amb el correcte funcionament de l'app del Banco Santander. Per exemple, s'ha reportat que aplicacions com "Photo Retouch" o "FaceApp" poden causar que l'app del banc es tanqui en detectar-les com a potencials riscos de seguretat. Desinstal·lar aquestes aplicacions conflictives pot resoldre el problema.

Reinicia i actualitza el teu dispositiu: mai està de més

Reiniciar el dispositiu pot solucionar problemes temporals. A més, és recomanable assegurar-se que el sistema operatiu estigui actualitzat. Ja que les actualitzacions del sistema milloren l'estabilitat i la compatibilitat amb les aplicacions.

Actualitzar regularment l'aplicació del Banco Santander no només soluciona problemes tècnics, sinó que també reforça la seguretat. Les actualitzacions corregeixen vulnerabilitats que podrien ser explotades per ciberdelinqüents, protegint així les teves dades personals i financeres.

Altres problemes comuns i les seves solucions: Banco Santander et treu del compromís

Si no reps notificacions de l'app, verifica que estiguin habilitades en la configuració del teu dispositiu. A més, assegura't d'introduir correctament les teves credencials i verifica que el teu número de telèfon estigui actualitzat en els registres del banc.

Sobre la connexió a internet, una connexió inestable pot causar problemes en utilitzar l'app. Comprova que tens una connexió estable a internet. Si després de seguir aquestes recomanacions l'aplicació continua presentant problemes, és aconsellable contactar amb el servei d'atenció al client del Banco Santander per rebre assistència personalitzada.