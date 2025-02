Missatge rotund d'Hisenda a milers d'espanyols: fes-ho sense falta al març

L'Agència Tributària ha emès un avís important per als mutualistes jubilats que busquen recuperar l'IRPF d'anys anteriors. En poques setmanes, tots ells hauran de complimentar un nou formulari. Un per sol·licitar la devolució de l'IRPF corresponent als exercicis 2019 i anteriors no prescrits.

Avís d'Hisenda a aquests mutualistes jubilats: atents al 20 de març

Hisenda ha informat que els mutualistes jubilats hauran de presentar un formulari específic per reclamar la devolució de l'IRPF de certs exercicis. Aquest canvi es deu a una modificació en el procediment de devolució, que ara es realitzarà de forma anual i no acumulada.

El formulari estarà disponible a la seu electrònica de l'Agència Tributària a partir del 20 de març de 2025. Els interessats podran accedir-hi durant el període de presentació de la declaració de la Renda. Un període que començarà el 2 d'abril i acabarà a finals de juny.

Què farà Hisenda després? Pren nota, perquè t'interessa saber-ho

Un cop els mutualistes jubilats presentin el formulari, Hisenda procedirà a analitzar la sol·licitud. I si escau, realitzarà la devolució de l'IRPF corresponent a l'exercici indicat. És important destacar que, a causa de la modificació en el procediment, les devolucions s'efectuaran de forma anual, és a dir, una per cada exercici fiscal.

En la campanya de la Renda 2025, que es presentarà en 2026, els mutualistes jubilats podran reclamar la devolució de l'IRPF corresponent a l'exercici 2019 i als anteriors no prescrits. Això significa que podran sol·licitar la devolució dels impostos pagats en excés durant aquells anys. Sempre que no hagin transcorregut més de quatre anys des del final del termini de presentació de la declaració corresponent.

Consulta la seu electrònica de l'Agència Tributària o contacta amb un assessor fiscal

És fonamental que els mutualistes estiguin atents a aquestes dates i procediments per assegurar-se que poden reclamar la devolució de l'IRPF que els correspon. Es recomana consultar la seu electrònica de l'Agència Tributària.

També poden contactar amb un assessor fiscal per obtenir informació actualitzada i precisa sobre com procedir amb la sol·licitud. És un tràmit realment important que molts no saben com afrontar i sempre és millor comptar amb ajuda professional.