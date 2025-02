L'aplaudit gest de Banco Santander que alleuja milions: feia molta falta

Banco Santander ha fet un pas significatiu cap a la inclusió laboral de persones refugiades en unir-se a Tent Espanya. Una coalició que agrupa més de 50 grans empreses compromeses amb aquesta causa.

Aquesta col·laboració se centra a facilitar l'accés a l'ocupació de dones refugiades a Espanya. Un col·lectiu que enfronta múltiples desafiaments per integrar-se en el mercat laboral.

Banco Santander, més compromès que mai amb les dones refugiades

L'acord entre Banco Santander i Tent Espanya contempla la implementació d'un programa de voluntariat corporatiu de mentoring. En aquest marc, professionals del banc acompanyaran i orientaran dones refugiades durant un període de 4 a 6 mesos. Proporcionant-los les eines i el suport necessaris per accedir al món laboral.

Aquest enfocament personalitzat busca trencar les barreres que aquestes dones troben a l'hora de buscar feina. Per exemple, el domini limitat de l'idioma, la falta de xarxes professionals i les llacunes laborals en els seus currículums.

Santander s'uneix a Tent per impulsar la inclusió laboral d'aquestes persones

Tent Espanya, des del seu llançament el 2023, ha treballat incansablement per oferir a les seves empreses recursos i formació destinats a equips de Recursos Humans. A més, promou l'intercanvi de bones pràctiques adaptades al context espanyol i organitza trobades i tallers que fomenten l'aprenentatge col·lectiu.

La connexió amb entitats que faciliten l'accés al talent refugiat és un altre dels pilars fonamentals de la seva tasca. La coalició ha crescut significativament, incorporant 21 noves empreses en el seu primer any, entre les quals destaca Banco Santander.

'El nostre objectiu és contribuir al progrés de les persones i dels col·lectius més vulnerables'

Laura Yturriaga, responsable de voluntariat a l'àrea de Sostenibilitat de Santander Espanya, ha expressat que "això forma part de l'objectiu del Santander de ser un banc cada vegada més responsable. El nostre objectiu és contribuir al progrés de les persones i dels col·lectius vulnerables a través de diferents iniciatives i treballar per una societat cada vegada més inclusiva".

Aquest col·lectiu s'enfronta a grans barreres per accedir a l'ocupació, com l'idioma, la falta de xarxes professionals i de suport. També, les llacunes laborals en els seus currículums, així com dificultats per conciliar la cura dels fills o per accedir al treball en transport.

La iniciativa de Banco Santander, en col·laboració amb Tent Espanya, busca mitigar aquestes dificultats. Proporcionant a les dones refugiades les eines i el suport necessaris per integrar-se exitosament en el mercat laboral espanyol.