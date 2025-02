CaixaBank dona un cop sobre la taula: aquesta novetat emmudeix la competència

CaixaBank ha sorprès el mercat financer amb el llançament d'una nova targeta de dèbit a través del seu neobanc, Imagin. Aquesta targeta està dissenyada especialment per a viatgers.

Permet pagar en qualsevol divisa sense comissions i retirar efectiu a l'estranger sense càrrecs addicionals per part d'Imagin. Per promocionar aquest innovador producte, han comptat amb el reconegut pilot de MotoGP, Marc Márquez, com a ambaixador.​

Una targeta que revoluciona el sector bancari: CaixaBank està d'enhorabona

L'anunci recent de CaixaBank ha generat un gran enrenou en el sector financer. La nova targeta de dèbit d'Imagin ofereix als usuaris la possibilitat de realitzar pagaments en qualsevol moneda sense comissions. Un avantatge significatiu per a aquells que viatgen amb freqüència.

A més, permet retirar efectiu en caixers internacionals sense que Imagin apliqui càrrecs addicionals, encara que és possible que l'entitat propietària del caixer cobri alguna comissió. Aquesta proposta es posiciona com una de les més competitives del mercat per a viatgers.

Per què milers de clients desitgen tenir aquesta targeta de viatges

La nova targeta de dèbit d'Imagin s'adapta a les necessitats dels joves viatgers. Entre les seves principals característiques es troben:​

Pagaments sense comissions en qualsevol divisa: Els usuaris poden realitzar compres a l'estranger sense preocupar-se per càrrecs addicionals per canvi de moneda.​

Retirades d'efectiu sense comissions: És possible retirar diners en caixers internacionals sense que Imagin apliqui comissions. Encara que l'entitat propietària del caixer podria cobrar alguna tarifa.​

Disponibilitat en format físic i digital: La targeta està disponible tant en versió física com digital, facilitant el seu ús a través de dispositius mòbils.​

Sense costos d'emissió ni manteniment: Els clients poden obtenir la targeta sense despeses addicionals per emissió o manteniment. ​

'Un pas més en el nostre objectiu de facilitar als joves la gestió financera diària'

Durant la presentació, Marc Márquez va expressar el seu entusiasme per la col·laboració. "És un plaer col·laborar amb Imagin i ser ambaixador d'una targeta que t'acompanya en els viatges. He de viatjar a l'estranger molt sovint i és fonamental comptar amb un banc com Imagin que et doni suport i t'ho posi fàcil quan estàs fora del teu país".

Per la seva banda, Anna Canela, CEO d'Imagin, va destacar: "Amb aquesta targeta, fem un pas més en el nostre objectiu de facilitar als joves la gestió financera diària. Oferint-los solucions digitals sense comissions que també els acompanyin en els seus viatges a l'estranger".​

Amb aquest llançament, CaixaBank i Imagin reforcen el seu compromís d'oferir productes financers innovadors i adaptats a les necessitats dels joves. Consolidant la seva posició com a líders en el sector bancari digital.