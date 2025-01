Avís urgent d'Hisenda als majors de 65 anys: no deixis escapar aquests avantatges

Al llarg de la vida, tots els ciutadans, sense importar la seva edat, tenen una sèrie d'obligacions fiscals que complir davant Hisenda. Tanmateix, en algunes situacions específiques, algunes persones queden exemptes de certs tributs. Aquest és el cas dels majors de 65 anys que tenen un habitatge en propietat.

Aquest col·lectiu, a l'hora de vendre la seva casa habitual, pot beneficiar-se d'una exempció en el pagament d'impostos sobre els guanys obtinguts. Això significa que, en principi, si un major de 65 anys ven el seu habitatge habitual, no haurà de declarar el guany patrimonial generada. Ni pagar impostos per ella.

Aquest benefici està relacionat amb el fet que l'habitatge venut sigui l'habitatge habitual del contribuent. Segons Hisenda, un habitatge habitual és aquell en què es resideix de manera estable durant més de tres anys.

Hi ha més beneficis per als majors de 65 anys. Si decideix vendre només la nua propietat, també es pot alliberar de tributar pel guany patrimonial. En aquest cas, l'exempció es manté sota les mateixes condicions que en la venda de l'habitatge habitual, ja que no es perd el dret de gaudi de la propietat.

Hisenda aclareix què succeeix amb la segona residència

Si un major de 65 anys decideix vendre un segon habitatge, les regles canvien. En aquest cas, sí està obligat a pagar impostos pel guany patrimonial obtingut amb la venda. Tanmateix, hi ha una manera d'evitar el pagament d'impostos en aquesta operació.

Quan els diners obtinguts de la venda del segon habitatge es reinverteixen en un producte financer com una renda vitalícia, Hisenda permetrà beneficiar-se de l'exempció fiscal.

La renda vitalícia és un producte financer mitjançant el qual el venedor de la propietat pot rebre una quantitat de diners periòdica. Generalment és mensual durant tota la seva vida. És a dir, un cop contractat, els diners rebuts seran un ingrés constant fins al decés de l'assegurat.

Hisenda imposa també uns límits

Si el major de 65 anys decideix reinvertir els diners obtinguts de la venda del segon habitatge en una renda vitalícia podrà alliberar-se de pagar impostos sobre el guany patrimonial. Això sí, sempre que l'import de la transacció no superi els 240.000 euros. Quan el guany supera aquest límit, l'excés haurà de tributar com un guany patrimonial.

És important tenir en compte que el límit d'exempció és de 240.000 euros. Si el benefici obtingut de la venda de l'habitatge supera aquest límit, la persona haurà de tributar per la quantitat que excedeix.