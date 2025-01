El 'pessic' d'Hisenda per començar el 2025: pren nota per no endur-te sorpreses

El 2025 comença amb el tan esperat Sorteig de la Loteria del Nen, una de les festivitats més tradicionals a Espanya. No obstant això, si reps un premi milionari és important que tinguis en compte que no tots els diners seran per a tu. Hisenda també rebrà el seu 'pessic' dels premis més grans.

La Loteria del Nen, que se celebra el 6 de gener, reparteix importants quantitats de diners als guanyadors. No obstant això, a diferència d'altres sortejos, cal tenir en compte que Hisenda es queda amb una part significativa dels premis més alts. Això es deu al fet que existeix un impost del 20% sobre aquelles quantitats que superin els 40.000 euros.

Aquest impost no afecta a tots els premis, ja que els més petits estan exempts. Així, els premis de fins a 40.000 euros seran lliurats íntegrament al guanyador, sense que Hisenda es quedi amb una part. No obstant això, a partir d'aquesta xifra, el 20% de la quantitat que sobrepassi els 40.000 euros es destina a l'Agència Tributària.

La quantitat que reté Hisenda als premis més importants

Perquè s'entengui millor, utilitzarem alguns exemples amb el que passaria amb els premis més elevats. El primer premi de la Loteria del Nen reparteix 200.000 euros per dècim. No obstant això, el guanyador no rebrà tota aquesta quantitat.

La base imposable és la diferència entre el premi i els 40.000 euros exempts, és a dir, 160.000 euros. A aquesta quantitat se li aplica el 20% de retenció, cosa que significa que Hisenda es queda amb 32.000 euros. Per tant, el guanyador del primer premi rebrà 168.000 euros nets.

El segon premi reparteix 75.000 euros per dècim. En aquest cas, el premi és més baix que el primer, però també està subjecte a retenció. S'aplica el 20% només sobre la quantitat que excedeix els 40.000 euros, és a dir, sobre els 35.000 euros.

Hisenda retindrà 7.000 euros, i el guanyador es quedarà amb 68.000 euros nets.

Què passa amb els premis inferiors a 40.000 euros

Els premis més petits no estan subjectes a aquest impost. Per exemple, si et toca un de 20.000 euros o 30.000 euros, no hauràs de preocupar-te per cap retenció. La quantitat total serà lliurada íntegrament al guanyador.

Això significa que, si reps un premi petit, pots gaudir del total de la quantitat guanyada. Hisenda no cobrarà res per això.

En el Sorteig de la Loteria del Nen es reparteixen molts més premis que els dos primers. I la majoria d'ells no estan subjectes a l'impost del 20%. Aquests premis solen ser de quantitats inferiors als 40.000 euros i, com ja vam esmentar, aquests no tenen cap retenció.