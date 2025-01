Hisenda no tindrà pietat amb tu si fas això: no hi haurà marxa enrere

Hisenda està molt atenta als moviments de diners que realitzem. Cada transacció, ja sigui una compra, una retirada d'efectiu o una transferència, pot ser detectada per l'organisme estatal. Sobretot si supera certs límits establerts.

Aquest control s'intensifica especialment en èpoques de l'any com el Nadal. En aquest període les compres i els regals generen un major volum de moviments financers. És per això que, més que mai, és important tenir clar fins on podem operar sense aixecar sospites.

Quan s'han de donar explicacions a Hisenda

Hisenda no només observa les grans operacions financeres de manera general. També té establerts uns topalls clars per a les transaccions diàries, tant en caixers automàtics com en bancs. Quan se superen certs límits, l'organisme demana explicacions.

Això es fa amb la finalitat d'evitar el blanqueig de capitals i altres delictes financers. Per exemple, els bancs tenen l'obligació d'informar a Hisenda sobre qualsevol operació que superi els 3.000 euros. Ja sigui d'ingressos o de pagaments.

Si realitzes una retirada en un caixer superior a aquesta xifra o fas una transferència d'alt import Hisenda rebrà un avís. Molts pensen que aquest tipus de monitoratge només afecta grans empresaris o multimilionaris. Però la realitat és que qualsevol persona pot ser investigada si realitza transaccions que cridin l'atenció.

Hisenda també controla Bizum

En els últims anys, l'ús d'aplicacions com Bizum ha crescut de manera exponencial. Aquesta plataforma permet enviar i rebre diners de manera ràpida i senzilla, però també compta amb limitacions per evitar problemes amb Hisenda. Encara que la majoria de les persones no se n'adonen, les entitats bancàries que operen amb Bizum tenen establerts certs límits.

El límit màxim per enviar diners a través de Bizum és de 1.000 euros per operació. D'altra banda, la quantitat màxima que es pot rebre per aquesta plataforma és de 2.000 euros al dia.

És important assenyalar que aquests límits varien si parlem de terminis més llargs. Per exemple, el límit mensual de Bizum per rebre diners ascendeix a 5.000 euros.

A més dels límits monetaris, Bizum també estableix restriccions pel que fa al nombre de destinataris i operacions. Un usuari només pot enviar diners a un màxim de 30 persones al dia i no podrà realitzar més de 60 operacions al mes.

El control d'Hisenda

Aquests límits imposats són una eina per evitar que s'utilitzin aquests canals per a activitats il·lícites. Si realitzes pagaments o transferències per imports superiors als establerts, és probable que Hisenda et demani explicacions. Principalment sobre l'origen d'aquests diners.

Si no els pots justificar adequadament, pots estar en risc d'una inspecció o sanció. A més, durant dates el moviment de diners és molt més gran a causa de les compres, regals i altres despeses. Per la qual cosa Hisenda intensifica la seva vigilància per assegurar-se que no s'estiguin utilitzant aquests canals per a fins il·legals.