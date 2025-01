Si fas servir el caixer, molt atent a l'últim comunicat de CaixaBank: pots perdre-ho tot

CaixaBank ha emès una alerta important dirigida a tots els seus clients, especialment a les persones grans que utilitzen caixers automàtics. L'entitat adverteix sobre el "timo de la sembra", una estafa que s'ha tornat comuna i que pot posar en perill els teus diners.

CaixaBank llança un avís urgent: molt de compte amb el timo de la sembra

Aquest frau es basa en la distracció. Els delinqüents observen les persones grans mentre usen el caixer automàtic. Quan la víctima introdueix el seu número secret (PIN) i retira diners, els estafadors llancen un bitllet de 5 o 10 euros a terra i avisen la persona per recollir-lo.

En ajupir-se, la víctima perd de vista la seva targeta i, en aquell moment, els lladres la roben o la substitueixen per una altra de similar. Abans que la persona se n'adoni, els delinqüents ja han retirat diners del seu compte en diverses ocasions.

Aquest és el motiu pel qual hem d'estar alerta en un caixer

Les persones grans són especialment vulnerables a aquest tipus d'estafes. Els delinqüents s'aprofiten de la seva confiança i de la seva menor familiaritat amb les tècniques de frau actuals.

CaixaBank destaca que aquest timo pot ocórrer en qualsevol moment i en qualsevol caixer automàtic. Per això, és fonamental estar sempre alerta i prendre precaucions en realitzar operacions al caixer.

Consells per evitar el timo de la sembra

Per protegir-te d'aquest i altres fraus, segueix aquestes recomanacions de CaixaBank. Segur que et van de perles per no ser una nova víctima d'aquest tipus d'estafadors.

Cobreix el teclat en introduir el teu PIN: Això impedeix que altres persones el vegin.

No et distreguis: Si algú et crida l'atenció o t'ofereix ajuda, mantén la calma i no perdis de vista la teva targeta.

Revisa la teva targeta després de cada operació: Assegura't que la tens amb tu i que no ha estat canviada.

Desconfia de situacions inusuals: Si alguna cosa et sembla estranya, és millor no utilitzar el caixer i buscar ajuda.

Altres fraus a tenir en compte

A més del timo de la sembra, existeixen altres estafes comunes en caixers automàtics. El skimming consisteix en la instal·lació de dispositius que clonen la banda magnètica de la teva targeta. Per evitar-ho, revisa el caixer abans d'usar-lo i assegura't que no hi ha elements estranys.

En l'estafa de la regla, els delinqüents col·loquen una regla imantada al dispensador de bitllets per retenir els diners. Si el caixer no et lliura l'efectiu, contacta immediatament amb el teu banc.