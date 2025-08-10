Logo e-noticies.cat
Dona feliç amb els braços aixecats davant d'una sucursal del banc Santander amb un ordinador portàtil.
Banc Santander fa una gran picada d’ullet als seus clients | Camara Google Maps, Latino Life, Banco Santander
ECONOMIA

Molts es freguen les mans després de l’últim del Banco Santander: un secret a crits

Banc Santander fa un pas endavant i els seus milions de clients estan més que satisfets amb la millora: pren-ne nota

per

Miguel Cuartas Ortego

Banco Santander ha revelat recentment una notícia que ha corregut com la pólvora en el sector dels pagaments. L'entitat, presidida per Ana Botín, ha posat en marxa una xarxa d'aliances globals amb socis de primer nivell.

Aquest anunci obre un nou escenari per a la seva oferta de serveis de pagament, fomentant un impuls decisiu per ampliar la base de comerços Getnet a tot el món. Getnet està tancant acords estratègics amb plataformes com PayPal a Mèxic, amb fintechs locals com Conectados a Xile, i grans proveïdors com Würth a Xile.

Banco Santander fa un pas ferm: nou escenari en els pagaments

Aquestes aliances globals pretenen oferir als comerços opcions de pagament integrals i flexibles, tant presencials com virtuals, millorant l'experiència de client i comerç. La xarxa d'aliances globals es basa en integracions perquè els comerços acceptin pagaments amb targeta, pagaments digitals i mètodes alternatius sense barreres tècniques.

Una dona amb expressió de sorpresa davant d'una sucursal del banc Santander.

Banc Santander continua amb pas ferm | Camara Dean Drobot, Banco Santander

A Mèxic, el conveni amb PayPal permet habilitar el botó de PayPal al checkout de botigues en línia en menys de 24 hores. I tot amb condicions preferents i millores en la conversió de fins a un 59 %.

Més comoditat i varietat d'opcions a l'hora de pagar

A Xile, la col·laboració amb Conectados permet utilitzar beneficis socials mitjançant el document d'identitat en comerços afiliats a Getnet, ampliant la inclusió financera i l'abast del sistema. Finalment, l'aliança amb Würth Xile accelera l'experiència de compra presencial, fent els pagaments més ràpids i àgils en botigues físiques.

Per als clients, això es tradueix en més comoditat i varietat d'opcions a l'hora de pagar. Ja no només depenen d'un terminal tradicional; poden optar per mètodes digitals, wallets, QR o carretó en línia amb PayPal integrat. Per als comerços, la notícia implica accés a noves eines, més trànsit i més vendes amb menys fricció tècnica i operativa. 

Home somrient amb portàtil davant d'una sucursal de Santander.

Per als clients, aquest avanç els aporta més comoditat en els pagaments | Camara Google Maps, Shopping King Louie

Getnet es beneficia del suport tecnològic i estratègic del Banc

El moviment és significatiu perquè posiciona Santander com un dels catalitzadors del canvi en el món dels pagaments. La visió d'impulsar Getnet mitjançant aliances globals reforça el seu objectiu de convertir-la en la marca de referència en mitjans de pagament en xarxes comercials i comerços físics i en línia.

A més, Ana Botín ha repetit públicament que l'objectiu és que Getnet ofereixi serveis de pagament multicanal, multimètode i multipaís, integrant-se amb fintechs i plataformes digitals per continuar creixent a nivell global. Dins del paraigua de PagoNxt, que també agrupa Ebury i altres línies de negoci, Getnet es beneficia del suport tecnològic i estratègic del Banc. 

