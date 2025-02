Avís urgent de Banco Santander: només has de fer això per salvar els teus estalvis

El Banco Santander ha emès una alerta a tots els seus clients sobre una nova modalitat d'estafa coneguda com a smishing. És una variant del phishing que utilitza missatges SMS per enganyar les persones. És fonamental estar informat sobre en què consisteix aquesta estafa, com identificar missatges sospitosos i quins passos seguir per protegir-se.

Banco Santander avisa a navegants: compte amb aquesta perillosa estafa

El smishing és una tècnica fraudulenta on els estafadors envien missatges de text que aparenten ser d'institucions legítimes, com bancs. Aquests missatges solen contenir enllaços que dirigeixen a llocs web falsos o sol·liciten informació personal i financera.

En proporcionar aquestes dades, els delinqüents poden accedir als teus comptes i robar els teus diners. És crucial estar atent als senyals que poden indicar que un SMS és fraudulent:

Enllaços sospitosos: Els bancs, inclòs el Banco Santander, mai envien enllaços a través de SMS perquè ingressis les teves credencials.​

Missatges inesperats: Si reps un SMS sobre una activitat inusual al teu compte que no esperaves, verifica amb el teu banc abans de prendre qualsevol acció.​

Errors gramaticals: Els missatges fraudulents sovint contenen errors ortogràfics o gramaticals.

Sol·licituds d'informació personal: Mai proporcionis dades sensibles en resposta a un SMS.​

Per què molta gent cau en el parany? Banco Santander t'ho explica

Els estafadors s'aprofiten de la confiança i el desconeixement de les persones. En fer-se passar per institucions reconegudes i crear un sentit d'urgència, aconsegueixen que les víctimes actuïn ràpidament sense verificar l'autenticitat del missatge. A més, aquests missatges poden aparèixer en el mateix fil que comunicacions legítimes del banc, cosa que augmenta la seva credibilitat.

Si sospites que has caigut en una estafa de smishing, contacta immediatament amb el teu banc. Informa sobre l'incident perquè puguin prendre mesures i protegir els teus comptes.​

Canvia les teves contrasenyes i actualitza les credencials als teus comptes bancaris.​ A més, monitora els teus comptes i revisa regularment els teus estats financers a la recerca de transaccions no autoritzades.​

Un simple gest que pot salvar-te

La clau per protegir-te és no fer clic en enllaços rebuts per SMS. El Banco Santander i altres institucions financeres mai et sol·licitaran que ingressis les teves credencials a través d'un enllaç en un missatge de text.

Si reps un SMS sospitós, ignora'l i comunica't directament amb el teu banc utilitzant canals oficials.​ Mantén-te sempre alerta i actua amb prudència davant qualsevol comunicació inesperada relacionada amb les teves finances. La teva seguretat depèn d'això.