Ja es pot demanar: l'ajuda de fins a 200 euros al mes que concedeixen ara a Catalunya

La Generalitat ha llançat una nova convocatòria d'ajudes econòmiques que entrarà en vigor en els pròxims dies. Aquestes ajudes tenen com a objectiu donar suport a les persones que travessen dificultats econòmiques, proporcionant un alleujament en les seves finances. Aquest tipus de mesura busca ajudar a mitigar els efectes de la crisi econòmica, especialment en famílies que necessiten suport.

Es tracta d'una ajuda destinada a donar suport a les persones amb dificultats per fer front al pagament del lloguer. S'han previst diverses condicions i terminis per poder accedir a l'ajuda. Les autoritats esperen que amb aquest programa es pugui oferir un respir als ciutadans més afectats pels elevats costos de l'habitatge i la situació econòmica.

A qui van dirigides les ajudes i com sol·licitar-les?

Les ajudes estan dirigides a persones que, en data 31 de gener de 2025, tenien entre 36 i 64 anys. Aquests sol·licitants podran presentar la sol·licitud des del 10 de març a les 9 del matí fins a l'11 d'abril. Per a les persones de 65 anys o més, el termini serà fins al 21 de març.

Les sol·licituds es poden fer electrònicament a través del portal de Tràmits de la Generalitat, opció preferent per la seva agilitat. Si no es disposa de mitjans electrònics, també és possible presentar la sol·licitud de forma presencial a les oficines locals d'habitatge.

Quina quantitat es pot rebre i com varia l'ajuda?

L'ajuda per al lloguer no és una xifra fixa. Els beneficiaris poden rebre entre 20 i 200 euros al mes, depenent dels seus ingressos i de l'esforç econòmic que els suposi el lloguer. Aquesta flexibilitat busca garantir que el suport arribi a aquells que realment ho necessiten.

Una de les condicions essencials per accedir a aquesta ajuda és que els ingressos de la unitat de convivència no superin els 25.200 euros anuals. Aquest límit s'estableix per assegurar que les ajudes es destinin a les persones que es troben en una situació econòmica més vulnerable.

A més, la quantia de l'ajuda varia en funció de la zona geogràfica on es trobi el sol·licitant. A l'àrea metropolitana de Barcelona, els lloguers subvencionables arriben a 900 euros per habitatge i 450 euros per habitació. En altres àrees de la regió, com Girona i Tarragona, els límits han augmentat aquest any per adaptar-se a la situació del mercat de lloguer.

A Girona, el límit de lloguer subvencionat és ara de 750 euros per habitatge i 400 euros per habitació. Mentre que a Tarragona s'ha incrementat a 700 euros per habitatge i 350 euros per habitació. En àrees més rurals, com Lleida i les Terres de l'Ebre, els límits es mantenen en 600 euros per habitatge i 300 euros per habitació.

Aquest programa compta amb una assignació inicial de 39 milions d'euros, i el 2024 es van distribuir gairebé 186 milions a 88.000 sol·licitants. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat busca continuar ajudant les famílies catalanes a afrontar els costos de l'habitatge en un context econòmic difícil.