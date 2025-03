Avís urgent de BBVA: compte si fas aquest gest comú, et complicarà la vida

La intel·ligència artificial (IA) s'ha convertit en una eina essencial per a moltes empreses. Tanmateix, el seu ús sense control pot portar riscos significatius. BBVA ha llançat una advertència sobre el perill de la "intel·ligència artificial en l'ombra" o 'shadow AI'.

Aquest terme es refereix a l'ús d'eines d'IA no autoritzades pels empleats en les seves tasques diàries. La 'shadow AI' ocorre quan els treballadors utilitzen aplicacions d'IA sense el coneixement o aprovació del departament de tecnologia de l'empresa.

BBVA alerta a les empreses: molt de compte amb la intel·ligència artificial

El cas és que hem de tenir en compte què pot passar en introduir dades confidencials en xats d'IA per redactar informes o millorar presentacions. Encara que aquestes eines poden semblar inofensives, moltes emmagatzemen i reutilitzen la informació proporcionada.

Això pot portar que dades sensibles acabin en mans no desitjades. I el que moltes empreses temen és que s'acabi comprometent la seguretat de la mateixa, amb el que això comporta.

Riscos associats a l'ús no autoritzat d'IA, segons BBVA

L'ús de 'shadow AI' pot generar diversos problemes per a les empreses. En introduir dades confidencials en eines no autoritzades, es perd el control sobre qui pot accedir a aquesta informació.

Moltes regulacions exigeixen protegir adequadament la informació personal. Utilitzar IA no aprovada pot portar a violacions legals i sancions. A més, la informació compartida en aquestes plataformes pot ser aprofitada per ciberdelinqüents per realitzar atacs més efectius.

Advertència de BBVA a les empreses: estan reaccionant?

BBVA destaca que, segons estudis, un percentatge significatiu d'empleats utilitza eines d'IA no autoritzades a la feina. Aquesta pràctica augmenta el risc que dades corporatives siguin compromeses.

L'entitat financera emfatitza la importància de ser conscients dels perills que implica la 'shadow AI' i de prendre mesures per prevenir-los. Per combatre la 'shadow AI', les organitzacions estan implementant diverses estratègies:

Polítiques clares: Establir normatives que regulin l'ús d'eines tecnològiques i definir quines aplicacions estan permeses.

Formació i conscienciació: Educar els empleats sobre els riscos associats a l'ús de tecnologies no autoritzades i promoure pràctiques segures.

Auditories periòdiques: Realitzar revisions regulars per identificar i mitigar possibles amenaces relacionades amb l'ús de 'shadow AI'.

Proporcionar eines oficials: Oferir solucions aprovades que satisfacin les necessitats dels empleats, reduint la temptació de recórrer a aplicacions externes.

La IA és una aliada poderosa en l'entorn empresarial, però el seu ús ha de ser responsable i supervisat. L'advertència de BBVA sobre la 'shadow AI' subratlla la necessitat que tant empreses com treballadors siguin prudents en incorporar noves tecnologies. Mantenir el control i la seguretat de les dades és essencial per protegir la integritat i reputació de qualsevol organització.