Banc Santander t'ho posa en safata: molts espanyols encara no ho saben, és molt fàcil

Banco Santander ha llançat una oferta que està causant sensació a les xarxes socials: el Compte Online Santander. Aquest compte destaca per oferir zero comissions i zero condicions, convertint-se en l'opció ideal per a aquells que busquen simplicitat i beneficis exclusius en el seu banc.

Banco Santander troba la tecla: obertura en pocs minuts i sense moure't de casa

Obrir un Compte Online Santander és un procés ràpid i senzill que pots completar en pocs minuts sense sortir de casa. Només necessites accedir a la pàgina web, completar les teves dades personals, identificar-te a través de les opcions disponibles i acceptar les condicions de contractació.

Tot el procés és 100% digital, brindant-te la comoditat que necessites. El Compte Online Santander ofereix múltiples avantatges que el fan molt atractiu:

Targeta de dèbit sense comissions: Inclou targeta de dèbit sense comissió d'emissió ni manteniment, a més d'un segur d'accidents de fins a 120.000 €.

Transferències gratuïtes: Realitza transferències en euros online i en caixers automàtics sense comissió, excepte les urgents.

Retirada d'efectiu sense comissions: Accedeix a més de 30.000 caixers automàtics Santander a tot el món per retirar efectiu a dèbit sense comissions.

Promoció de fins a 400 €: En domiciliar la teva nòmina o pensió i dos rebuts mensuals, pots rebre fins a 400 € de bonificació. Si la teva nòmina o pensió és de més de 600 €, obtindràs 300 €, i si és d'almenys 2.500 €, rebràs 400 €.

Comoditat i facilitats a l'abast de la teva mà: Banco Santander t'ho posa fàcil

El Compte Online Santander està dissenyat per oferir-te la màxima comoditat. Podràs gestionar les teves finances on vulguis a l'App Santander, que et permet realitzar transferències, controlar les teves targetes, revisar les teves despeses i més. A més, el compte és exclusiu per a nous clients majors de 18 anys i residents a Espanya, sense necessitat de complir amb requisits addicionals.

Banco Santander ressalta que aquest compte és perfecte per a aquells que busquen una experiència bancària senzilla i sense complicacions. A més dels avantatges esmentats, en fer-te client tindràs accés a descomptes en festivals i concerts, prevenda exclusiva d'entrades i trobades amb artistes. El que la converteix en una opció encara més atractiva per als amants de la música.

El Compte Online Santander és una oportunitat que no pots deixar passar. Amb zero comissions, zero condicions i múltiples beneficis exclusius, obrir un compte és més fàcil que mai i et brinda la comoditat i facilitats que necessites en el teu dia a dia.