Hisenda posa la lupa en tots aquests espanyols: molt de compte, aniran fins al final

Aquest 2025, l'Agència Tributària ha intensificat els seus esforços per controlar aquells contribuents l'estil de vida dels quals no concorda amb els ingressos que declaren. Si ets dels que pensen que no notaran el teu tren de vida, és millor que pensis de nou. Hisenda està més atenta que mai i el seu objectiu és clar: perseguir aquells que intenten evadir impostos.

Els contribuents que estan en el punt de mira d'Hisenda el 2025: pren nota

L'objectiu d'Hisenda aquest any és dirigir la seva atenció a aquells contribuents l'alt tren de vida dels quals no es correspon amb els ingressos declarats. Això afecta especialment empresaris, professionals i persones que mostren signes de tenir un estil de vida elevat (viatges, habitatges luxosos, cotxes cars, etc.), però els ingressos dels quals no semblen justificar aquesta despesa.

Si ets un autònom o professional que té un alt nivell de vida, però no ho reflecteixes en la teva declaració, Hisenda pot començar a investigar més de prop. L'Agència Tributària té accés a diverses fonts d'informació, i no només es limita a les declaracions fiscals.

Com sap Hisenda si no es declaren tots els ingressos?

En el cas dels contribuents que porten un alt tren de vida, Hisenda pot creuar dades d'entitats financeres, també moviments bancaris, factures, fins i tot ingressos a través de targetes de crèdit o dèbit.

Si un contribuent mostra un alt nivell de consum, però no té ingressos suficients declarats, això pot aixecar sospites. De la mateixa manera, els empresaris que no informen correctament dels seus guanys, també estan en el punt de mira.

A més, Hisenda també pot detectar aquells que no declaren tots els seus ingressos per les discrepàncies entre el que mostren els seus comptes bancaris i el que informen en les seves declaracions fiscals. No és estrany que els inspectors es fixin en els moviments de comptes i targetes que no coincideixen amb els ingressos declarats. Si fas pagaments en efectiu o moviments sense justificar, estaràs sota vigilància.

El que et pot passar si no compleixes amb la llei

El risc de no complir amb la llei tributària és alt. Si Hisenda descobreix que no has declarat tots els teus ingressos o has falsificat la teva declaració, podries enfrontar-te a sancions econòmiques severes.

Aquestes sancions inclouen multes que poden ser molt més grans que el mateix import dels impostos que vas intentar eludir. A més, els casos més greus poden portar a una inspecció més profunda, la qual cosa pot resultar en una investigació judicial.

Si ets dels que pensen que el control d'Hisenda no t'afectarà, molt de compte. És important que tinguis en compte que l'Agència Tributària té els mitjans i la voluntat d'investigar a fons. No subestimis el poder d'Hisenda per descobrir irregularitats.