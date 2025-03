Banc Sabadell troba la tecla: molts ho demanaven fa temps, no ho deixis passar

Banco Sabadell ha llançat una opció que molts clients esperaven: la Cartera Sabadell. Aquest servei facilita la inversió dels teus estalvis de manera senzilla i accessible.

Cartera Sabadell és un servei de gestió discrecional i individualitzada de carteres d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (IIC). Això significa que un equip d'experts gestiona les teves inversions segons el teu perfil i objectius. La cartera es diversifica en diferents classes d'actius i zones geogràfiques, cosa que ajuda a minimitzar riscos i aprofitar oportunitats en diferents mercats.

Cartera Sabadell: què és i per què és útil per als teus estalvis

Invertir pot ser complex, però amb Cartera Sabadell comptes amb l'ajuda de professionals que gestionen les teves inversions per tu. A més, pots accedir a informació detallada sobre l'evolució de la teva inversió des de l'app o el web de Sabadell, el que et permet mantenir-te informat en tot moment.

Quantitats mínimes per invertir: Banco Sabadell ho aclareix

Un dels avantatges de Cartera Sabadell és la seva accessibilitat, pots començar a invertir amb una aportació mínima de 500 euros. A més, tens l'opció de realitzar aportacions periòdiques des de 50 euros. Això facilita la construcció progressiva d'un patrimoni financer sense necessitat de grans desemborsaments inicials.

L'equip de Banco Sabadell està disponible per resoldre qualsevol dubte que puguis tenir sobre Cartera Sabadell. Pots contactar amb ells a través de diferents canals, com oficines, telèfon o mitjans digitals. A més, l'entitat ofereix recursos educatius per ajudar-te a comprendre millor el món de les inversions i prendre decisions informades.

Avantatges de Cartera Sabadell: t'encantarà

Gestió professional: Les teves inversions estan en mans d'experts que busquen les millors oportunitats segons el teu perfil i objectius.

Diversificació: La cartera es compon d'una selecció de fons del Grup Amundi i altres gestores internacionals, el que permet una àmplia diversificació per classe d'actiu i geografia.

Flexibilitat: Pots realitzar aportacions periòdiques des de 50 euros, adaptant la inversió a les teves possibilitats i objectius.

Seguiment senzill: Accedeix a informació detallada sobre l'evolució de la teva inversió des de l'app o el web de Sabadell, mantenint-te informat en tot moment.

Cartera Sabadell és una opció atractiva per a aquells que busquen una forma senzilla i accessible d'invertir els seus estalvis. Pots delegar la gestió de les teves inversions en professionals i beneficiar-te d'una cartera diversificada. No deixis passar aquesta oportunitat que Banco Sabadell posa a la teva disposició per gestionar els teus estalvis de manera eficient i adaptada a les teves necessitats.