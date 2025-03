Gir de 180 graus a Hisenda: milers d'espanyols s'alliberaran de fer això

El Govern ha anunciat que els beneficiaris de prestacions per desocupació no estaran obligats a presentar la Declaració de la Renda corresponent a 2024. Aquesta mesura representa un gir de 180 graus en la política d'Hisenda i porta alleujament a milers de desocupats a Espanya.

Inicialment, la reforma del subsidi per desocupació, que va entrar en vigor l'1 de novembre de 2024, establia aquesta mesura. Tots els perceptors de prestacions per desocupació havien de presentar la Declaració de la Renda, independentment dels seus ingressos.

Tots aquests espanyols es lliuren de fer la Renda en 2025: gir d'Hisenda

Aquesta obligació buscava proporcionar a la Seguretat Social informació actualitzada sobre la situació econòmica dels beneficiaris. Una cosa similar al que passa amb els receptors de l'Ingrés Mínim Vital.

No obstant això, el Govern ha reconsiderat aquesta mesura. Atès que la normativa va entrar en vigor al novembre de 2024, durant els deu primers mesos d'aquest any no existia tal obligació.

Per això, s'ha decidit que els desocupats no hauran de presentar la Declaració de la Renda corresponent a l'any 2024. Aquesta decisió implica que no hi haurà sancions ni pèrdua de prestacions per a aquells que no realitzin aquest tràmit en la campanya de la renda de 2025.

Aquesta exempció és temporal: serà obligatori en 2026

El SEPE ha confirmat aquesta mesura, indicant que els beneficiaris de prestacions per desocupació podran continuar percebent-les sense necessitat de presentar la Declaració de la Renda aquest any. Aquesta aclariment ha estat rebut amb satisfacció per molts, ja que elimina la preocupació de possibles sancions o suspensió d'ajudes per no complir amb aquesta obligació fiscal.

És important destacar que aquesta exempció és temporal. A partir de l'any fiscal 2025, la Declaració del qual es presentarà en 2026, l'obligatorietat de declarar s'aplicarà a tots els beneficiaris del subsidi per desocupació, independentment dels seus ingressos. Això significa que, encara que no se superin els límits d'ingressos que generalment eximeixen de declarar, els perceptors de prestacions per desocupació hauran de presentar la seva declaració a partir de 2026.

Aquest canvi de criteri per part d'Hisenda i el SEPE s'ha implementat per evitar possibles perjudicis als desocupats. A causa de l'entrada en vigor tardana de la normativa en 2024, podrien no estar al corrent de la nova obligació. En ajornar l'exigència fins a 2026, s'atorga un marge addicional perquè els beneficiaris s'informin i es preparin adequadament.