Hisenda mira amb lupa un error que cometen molts: compte amb la Declaració de la Renda

La Declaració de la Renda és una de les gestions fiscals més importants de l'any per a tots els contribuents. Tanmateix, encara que sembli senzill, molts cometen errors que poden comportar greus conseqüències.

Hisenda, en les seves alertes als contribuents, ha revelat un dels errors més comuns en el procés d'omplir la Declaració de la Renda. I és quelcom que has d'evitar a tota costa. Si ets novell o és la teva primera vegada, t'expliquem com evitar-ho i per què tenir cura és crucial.

Compte amb aquest error en la Declaració de la Renda: pren nota pel teu butxaca

Un dels errors més habituals que cometen els contribuents té a veure amb l'omissió d'ingressos o la declaració incorrecta dels mateixos. Aquest error ocorre quan oblidem incloure algun tipus d'ingrés que hem rebut durant l'any, com els rendiments del treball, lloguers, guanys patrimonials o qualsevol altre tipus de rendiment econòmic.

De vegades, pot ser que no s'afegeixin totes les dades provinents de documents com els certificats de retencions. O bé els guanys obtinguts a través de treballs ocasionals.

Per què has d'estar alerta en la Renda?

El motiu pel qual aquest error és tan rellevant és que Hisenda té sistemes sofisticats per verificar les declaracions i comparar les teves dades amb les que té en el seu poder. Si no declares tots els teus ingressos o els declares erròniament, les conseqüències poden ser greus. L'Agència Tributària es pot adonar d'aquest descuit i realitzar una revisió de la teva declaració.

Si Hisenda detecta que has omès ingressos o no els has declarat correctament, pots enfrontar-te a una multa. En alguns casos, l'error pot portar a un recàrrec per la liquidació indeguda d'impostos, la qual cosa podria resultar en una sanció econòmica important.

El que et pot passar si comets aquest error

Si no t'adones d'aquest error i Hisenda realitza la revisió de la teva declaració, podries rebre una notificació de rectificació i una multa. Depenent de la gravetat de l'error i si ha estat intencionat o no, les conseqüències poden variar des d'un petit recàrrec fins a una sanció severa.

Aquest tipus d'errors poden afectar directament la teva cartera. Les multes d'Hisenda no són quelcom que hagis de prendre a la lleugera. En molts casos, la falta de correcció pot portar a que paguis més del que originalment et corresponia.

Si tens dubtes, no dubtis a buscar ajuda professional

Si estàs preparant la teva Declaració de la Renda per primera vegada, o fins i tot si ja n'has presentat alguna en anys anteriors, és fonamental que tinguis molta cura a l'hora d'omplir les dades. Et recomanem que verifiquis tots els documents fiscals que tens, com els certificats de retencions i els informes dels teus ingressos addicionals.

A més, si tens dubtes, no dubtis a buscar ajuda professional. Comptar amb l'assessorament d'un expert en la matèria pot estalviar-te molts mals de cap. Un assessor fiscal podrà ajudar-te a evitar aquest error comú i assegurar-se que tot estigui en ordre.