Comunicat urgent d'Hisenda: no facis cas d'això que diuen molts o t'anirà malament

En les últimes setmanes, ha circulat a les xarxes socials un bulo que afirma que els afectats per la DANA han de retornar les ajudes rebudes en un termini de tres mesos. Aquesta informació és falsa i ha generat preocupació entre els damnificats. El Ministeri d'Hisenda ha sortit al pas d'aquestes mentides per tranquil·litzar els afectats.

L'origen d'aquest bulo s'atribueix a un vídeo viral a les xarxes socials. Allà, una dona afirmava que hauria de retornar una ajuda de 6.000 euros destinada a la rehabilitació del seu habitatge danyat per la DANA. Aquest contingut ha acumulat més de 1,6 milions de visualitzacions en pocs dies, sembrant la confusió entre els usuaris.

El Govern aclareix els dubtes sobre les ajudes de la DANA: és un bulo

Davant la difusió d'aquesta mentida, el Govern ha aclarit que les ajudes atorgades als afectats per la DANA no són préstecs. Amb tot, no han de ser retornades, excepte en casos previstos a la Llei General de Subvencions, com la falsificació de documents per obtenir ajudes.

A més, ha instat la ciutadania a informar-se únicament a través de fonts oficials per evitar caure en desinformacions. La propagació d'aquest bulo ha generat inquietud entre els afectats, que temien haver de retornar les ajudes rebudes en un curt període.

Aquesta situació ha portat a que molts busquin informació addicional i es qüestionin la veracitat de les comunicacions oficials. La ràpida resposta del Govern ha estat crucial per calmar la població i desmentir la informació falsa.

Les autoritats recomanen verificar la informació a través de canals oficials

És important destacar que, en situacions d'emergència com la DANA, és comú que sorgeixin desinformacions i bulos a les xarxes socials. Per això, les autoritats recomanen sempre verificar la informació a través de canals oficials i desconfiar de missatges alarmistes que no provinguin de fonts fiables.

A més, es recorda que compartir informació falsa pot generar pànic i complicar encara més la situació dels afectats. El cas és que les ajudes proporcionades per l'Executiu als damnificats per la DANA no han de ser retornades. Això sí, menys en casos específics d'incompliment de la normativa.

Hisenda confirma que els afectats poden estar tranquils i confiar en les mesures de suport establertes. És fonamental mantenir-se informat a través de fonts oficials i no deixar-se portar per bulos que només busquen generar confusió i alarma.