Bones notícies per a aquests clients de BBVA: celebren el que s'estalviaran el 2025

BBVA llançava el 2023 el seu primer Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat (PPES) dirigit a autònoms. Aquest producte financer permet als treballadors per compte propi estalviar per a la seva jubilació de manera flexible i amb avantatges fiscals destacades.

BBVA és conscient que, en els temps que corren, tenir un bon pla de pensions dona una gran tranquil·litat als seus clients. I més en concret a aquells que són autònoms.

BBVA dona la millor notícia: avantatges fiscals als seus clients autònoms

Un dels principals avantatges d'aquest pla és la possibilitat de realitzar aportacions anuals de fins a 4.250 euros. És una quantitat addicional als 1.500 euros permesos en plans de pensions individuals.

Aquestes contribucions poden deduir-se en l'IRPF. Un fet que redueix la base imposable i, per tant, la càrrega fiscal en la Declaració de la Renda.

Flexibilitat del Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat (PPES)

El PPES de BBVA està dissenyat per adaptar-se a les necessitats específiques dels autònoms, permetent aportacions periòdiques ajustades al nivell d'ingressos i despeses de cada professional. A més, aquestes aportacions poden modificar-se o suspendre's en qualsevol moment sense penalitzacions, oferint una gestió flexible de l'estalvi.

Per obtenir majors deduccions en la Declaració de la Renda, és recomanable aprofitar al màxim els límits d'aportació establerts. Realitzar aportacions periòdiques i constants pot millorar l'hàbit d'estalvi i facilitar la distribució de l'esforç financer.

BBVA subratlla els avantatges fiscals i la flexibilitat del PPES

BBVA destaca que aquest pla de pensions ofereix una solució efectiva perquè els autònoms complementin la seva pensió pública amb un estalvi privat. Assegurant així un nivell de vida adequat durant la jubilació. L'entitat subratlla els avantatges fiscals i la flexibilitat del PPES com a elements clau per fomentar l'estalvi entre els treballadors per compte propi.

El nou pla de BBVA representa una oportunitat valuosa perquè els autònoms optimitzin la seva planificació financera de cara a la jubilació. I ho faran aprofitant els avantatges fiscals disponibles i adaptant l'estalvi a les seves circumstàncies particulars.

És aconsellable que els interessats s'informin detalladament sobre aquest producte. I és que els reportarà una gran avantatge quan hagin de donar compte al fisc.