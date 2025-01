Cop dur d'Hisenda a aquests espanyols: els han donat on més els fa mal

Hisenda està estudiant una mesura que podria impactar els treballadors que cobren el Salari Mínim Interprofessional (SMI). La proposta, segons El País, consisteix que l'SMI comenci a pagar l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Això podria suposar un cop per a molts. Si s'aplica, els salaris més baixos haurien de destinar una part del seu ingrés al pagament d'impostos, cosa que podria dificultar encara més la seva situació econòmica.

Hisenda deixa tremolant milers d'espanyols: compte si estàs cobrant l'SMI

Aquesta mesura té com a objectiu augmentar la recaptació fiscal, però afectaria principalment aquells que perceben l'SMI, actualment en 1.134 euros mensuals. Si s'apliqués l'IRPF sobre l'SMI, el 40% de la pujada de l'SMI podria anar destinat al pagament de l'impost. El que seria un cop econòmic significatiu per a moltes famílies amb pocs recursos.

No obstant això, no tots els treballadors es veurien afectats per aquesta mesura. Aquells que tenen fills a càrrec estarien exempts de pagar aquest impost, almenys en part, gràcies a les deduccions fiscals existents. Això significa que la mesura no tindria el mateix impacte en les famílies amb dependents, ja que la seva situació fiscal podria ser més favorable.

El motiu pel qual Hisenda estudia una possible tributació de l'SMI

La raó d'aquesta proposta és la necessitat d'Hisenda d'adaptar el sistema tributari a les pujades de l'SMI, que ha augmentat considerablement en els últims anys. No obstant això, alguns economistes i sindicats adverteixen que aquesta mesura podria tenir efectes contraproduents, danyant els més vulnerables.

El Govern encara no ha confirmat si durà a terme aquesta proposta, però el fet que estigui sent estudiada ha generat un gran debat en la societat. Mentrestant, els treballadors de l'SMI es pregunten si, en lloc de beneficiar-se dels augments salarials, podrien acabar pagant més impostos. Això els col·locaria en una situació econòmica encara més precària.

Hisenda planeja estudiar la possibilitat que l'SMI pagui IRPF i podria repercutir negativament en les famílies més humils. Caldrà esperar a veure si finalment s'implementa aquesta mesura i com afectaria realment els espanyols que menys guanyen.