Avís especial d'Hisenda: fes això i pagaràs menys en la Declaració de la Renda

L'Agència Tributària ha emès un comunicat important per als contribuents de cara a la Campanya de la Renda 2024. Hi ha oportunitats per reduir la càrrega fiscal en la pròxima declaració. Aprofitar les exempcions fiscals disponibles pot resultar en un estalvi significatiu.

Exempcions fiscals: què són i com pots estalviar en la 'Renda 2024'

Les exempcions fiscals són beneficis que permeten a certs contribuents quedar exempts del pagament de determinats impostos. Es classifiquen en dos tipus principals.

Exempcions objectives: S'apliquen segons el tipus d'operació realitzada, independentment de qui la dugui a terme. Per exemple, algunes indemnitzacions per danys personals estan exemptes de tributació.

Exempcions subjectives: Depenen del tipus d'activitat o de la situació personal del contribuent. Per exemple, les ajudes rebudes per víctimes d'actes terroristes o de la Guerra Civil Espanyola estan exemptes de declarar.

Així pots sol·licitar els beneficis fiscals

Per aprofitar aquestes exempcions, revisa si compleixes amb els requisits per a alguna exempció objectiva o subjectiva. Per exemple, si has rebut una indemnització per danys personals, podries estar exempt de tributar per aquest ingrés.

Recopila els documents que acreditin el teu dret a l'exempció: sentències judicials, certificats oficials o justificants d'ajudes rebudes. Després, presenta la sol·licitud de forma telemàtica, en oficines físiques o mitjançant correu postal. Assegura't de complir amb els terminis establerts i d'aportar tota la documentació requerida.

L'Agència Tributària revisarà la teva sol·licitud i emetrà una resolució en un termini màxim de sis mesos. Si és favorable, podràs aplicar l'exempció en la teva declaració de la Renda.

Altres recomanacions per estalviar en la declaració de la Renda

A més, les aportacions a plans de pensions poden reduir la base imposable del teu IRPF, amb un límit general de 1.500 euros anuals. Aquest límit pot incrementar-se en 8.500 euros addicionals si les aportacions provenen de contribucions empresarials.

Si vas adquirir el teu habitatge habitual abans de 2013, pots beneficiar-te d'una deducció del 15% sobre les quantitats invertides en l'amortització de la hipoteca, amb un límit de 9.040 euros.

Si has obtingut guanys i pèrdues en la venda de béns o inversions, pots compensar-les entre si per reduir la tributació. És important planificar aquestes operacions abans que finalitzi l'any fiscal.

Sobre les donacions a ONG i fundacions, aquestes poden donar dret a una deducció de fins al 80% pels primers 150 euros donats. I del 35% per a la resta de la quantitat. Això no només redueix la teva càrrega fiscal, sinó que també contribueix a causes socials.