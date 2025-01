El gran revés d'Hisenda: haurà de compensar molts espanyols per aquest error

Cada any, l'Agència Tributària rep un gran revés per aquestes dates, ja que s'enfronta a una obligació que no sempre pot complir a temps. Es tracta de tornar els diners corresponents a milers de persones que han fet la seva declaració de la renda. Aquest procés està subjecte a terminis molt específics, i quan aquests no es compleixen, Hisenda ha de fer front a una sanció.

L'organisme estatal té un termini de sis mesos per retornar els diners de la declaració de la renda quan surt a favor del contribuent. Aquest termini comença a comptar des de l'1 de juliol de cada any, un cop finalitza la campanya de la renda. I ha de culminar el 31 de desembre.

Si en aquest temps, els contribuents no han rebut els diners de la devolució, es pot considerar que Hisenda ha incorregut en un retard. Això significa que el període per abonar els diners de la declaració de la renda va expirar amb el final de 2024.

Encara que aquest retard no és el més habitual, és possible que de vegades l'Agència Tributària no pugui complir amb el termini. En aquest cas, el contribuent té dret a rebre una compensació en forma d'interessos de demora. És important que els afectats coneguin els seus drets i sàpiguen quins passos seguir per reclamar.

Què passa si Hisenda no torna els diners a temps?

Si Hisenda no torna els diners de la declaració dins del termini de sis mesos, el contribuent podrà reclamar una indemnització en forma d'interessos. Aquest tipus d'interessos serà del 4,06 % anual, percentatge que el Govern estableix en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Aquest tipus d'interès fa sis anys que no varia, per la qual cosa els contribuents que pateixin el retard d'Hisenda rebran una petita compensació econòmica.

Els interessos de demora s'apliquen des de l'1 de gener fins que Hisenda efectua el pagament de la quantitat que correspon al contribuent. Encara que el percentatge pot semblar petit, és important tenir en compte que pot suposar una suma considerable si el retard és significatiu.

Com reclamar el retard de la devolució de la renda?

Si et trobes en aquesta situació, el primer que has de fer és verificar que el termini ha expirat sense haver rebut la devolució. És habitual que Hisenda t'enviï una notificació amb l'estat de la teva declaració. Però si no reps notícies, pots comprovar l'estat de la teva devolució a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària.

Si efectivament han passat més de sis mesos des del 31 de desembre sense que s'hagi fet la devolució, és el moment de reclamar. Per això, pots fer-ho de manera telemàtica, a través de la mateixa pàgina web de l'Agència Tributària, o bé de forma presencial. A la teva reclamació, has d'especificar que la devolució no s'ha efectuat en el termini legal i sol·licitar els interessos de demora.