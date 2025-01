Si ets mare, Hisenda té la millor gran notícia de 2025: la teva butxaca ho notarà

Si ets mare, Hisenda té una excel·lent notícia per a tu que pot alleujar la teva economia. A partir de 2025, les mares podran beneficiar-se d'una deducció de fins a 1.200 euros anuals per cada fill en la seva Declaració de la Renda.

Aquesta ajuda econòmica se sumarà directament a la quota de l'IRPF, és a dir, reduirà la quantitat d'impostos que has de pagar. La deducció està pensada per alleujar les despeses que comporta la criança dels més petits. Un alleujament que sens dubte serà ben rebut per moltes famílies.

Hisenda dona aquesta gran notícia a milers de mares amb fills petits

Hisenda ha assenyalat que, per obtenir aquesta ajuda, els fills han de ser menors de 3 anys. El que representa un gran avantatge durant els primers anys de vida dels nens, quan les despeses familiars solen ser més elevades.

Per beneficiar-se d'aquesta deducció, les mares només hauran d'incloure la informació sobre els seus fills menors de 3 anys en fer la Renda. No es tracta d'un procés complicat, ja que Hisenda ho farà de manera automàtica en molts casos, sempre que les dades estiguin actualitzades i no existeixin errors en el registre.

Picada d'ullet d'Hisenda en el procés de criança

Aquest tipus de deduccions són una excel·lent forma que les mares rebin una mica de suport econòmic en el procés de criança. Amb aquest canvi, es pretén alleujar una mica la càrrega financera que moltes famílies enfronten, atorgant un respir important a aquelles llars amb nens petits.

A més, aquesta ajuda econòmica és només una de les mesures que Hisenda ha estat implementant per donar suport a les famílies. En molts casos, aquests 1.200 euros poden ser una gran diferència al llarg de l'any, i sobretot, quan es destinen a necessitats essencials per al benestar dels fills.

Moltes mares ho agrairan al final del pròxim exercici fiscal

Si compleixen els requisits, assegura't de revisar bé la teva Declaració per aprofitar aquesta deducció que promet fer una gran diferència en la teva butxaca. És una oportunitat per obtenir una mica de satisfacció i alleujament. Sens dubte, serà un benefici que moltes mares agrairan al final del pròxim exercici fiscal.

Aquesta deducció és una gran notícia per a les famílies i especialment per a les mares, que veuran un respir econòmic gràcies a l'acció d'Hisenda. No deixis d'aprofitar-la!