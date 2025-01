Bones notícies de Banco Santander a centenars d'espanyols: a partir d'avui

Banco Santander i la Fundació Universitària San Pablo CEU han renovat la seva col·laboració per continuar apostant per l'excel·lència educativa a Espanya. Aquest acord, vigent des de 1996, es reforça amb una inversió de 470.000 euros destinada a beques i programes de mobilitat. També a ajudes a l'estudi i a la investigació, beneficiant més de 450 joves cada any.

Nou acord entre Banco Santander i CEU: molts joves beneficiats

L'aportació econòmica de Santander es distribuirà en beques de mobilitat internacional que permetran als estudiants cursar part dels seus estudis en universitats de prestigi. Parlem de la Università degli Studi di Roma "La Sapienza" i la Université Catholique de Lille.

A més, es facilitaran estades investigadores en centres reconeguts com el King's College de Londres i l'Hospital Universitari de Colònia. Aquestes experiències internacionals enriquiran la formació acadèmica i personal dels estudiants, preparant-los per a un mercat laboral globalitzat.

A més, s'atorgaran beques per fomentar la investigació i el desenvolupament acadèmic, impulsant projectes innovadors i d'alt impacte social. A través d'iniciatives com Universia Espanya, Open Academy, Santander X i la AppCrue, es brindarà suport tecnològic i operatiu per millorar les oportunitats laborals i emprenedores dels estudiants.

Quants joves se'n beneficiaran?

Gràcies a aquest acord, més de 450 estudiants, investigadors i emprenedors se'n beneficiaran anualment de les beques i programes oferts. Aquesta col·laboració busca fomentar el desenvolupament del talent jove i millorar la seva ocupabilitat futura, seguint tres eixos fonamentals: estudis, ocupació i emprenedoria.

Banco Santander i la Fundació Universitària San Pablo CEU porten col·laborant gairebé 30 anys a favor de l'educació superior de qualitat a Espanya. Aquesta aliança ha permès desenvolupar múltiples iniciatives que han beneficiat milers d'estudiants al llarg dels anys.

Reaccions a la renovació de l'acord

El president de la Fundació Universitària San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, i el president de Santander Universitats, Matías Rodríguez Inciarte, han reaccionat positivament. Sobre això, ambdós han expressat la seva satisfacció per la renovació d'aquest conveni.

Ambdós destaquen la importància de continuar treballant junts per oferir oportunitats educatives d'excel·lència i contribuir al progrés de la societat a través de la formació de professionals altament capacitats.