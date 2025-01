Hisenda confirma el que molts desitjaven escoltar: no hauràs de pagar per això

Vendre un habitatge pot generar molts dubtes, especialment quan es tracta dels impostos que els contribuents han d'afrontar. Un dels més comuns és l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). I és que si s'obté un guany patrimonial per la venda, és necessari declarar-lo.

No obstant això, Hisenda ha aclarit una qüestió que molts esperaven sentir. En determinats casos, no serà necessari pagar aquest impost si es compleixen certs requisits.

Hisenda desvela quan no hauràs de pagar aquest impost

L'impost sobre les guanys patrimonials és un dels que més confusió genera quan es ven una propietat. D'acord amb les normatives fiscals, si la venda de l'habitatge genera un guany, és obligatori incloure-la en la declaració de la renda.

No obstant això, Hisenda ha deixat clar que hi ha casos en què pots quedar exempt d'aquest pagament. Sempre que es compleixin algunes condicions específiques.

Un dels casos més comuns és quan venguis el teu habitatge habitual i utilitzis els diners obtinguts per comprar una altra propietat. Que a més serà la teva nova residència habitual. Aquest benefici està disponible per a aquells que a més de vendre el seu habitatge, reinverteixin els diners en la compra d'una nova per viure-hi.

Però, com és lògic, aquesta exempció no és automàtica i hi ha diversos requisits que s'han de complir.

Requisits per quedar exempt de l'IRPF

Hisenda estableix una sèrie de condicions que s'han de complir per beneficiar-se de l'exempció de l'IRPF per la venda de l'habitatge habitual. Aquestes són les més importants:

- Residència a l'habitatge venut. El propietari ha d'haver residit a l'habitatge durant almenys tres anys seguits abans de la venda. Aquest requisit assegura que la propietat en qüestió es considera com a habitatge habitual i no com una inversió.

- Compra d'un nou habitatge habitual. Els diners de la venda s'han de destinar a la compra d'un altre habitatge, que ha de ser també habitatge habitual. Això implica que no n'hi ha prou amb comprar qualsevol propietat.

- Termini per a la reinversió: Perquè l'exempció sigui vàlida, el contribuent té un termini màxim de dos anys des de la venda de l'habitatge per realitzar la reinversió. Això li dona temps suficient per trobar i adquirir un nou habitatge.

- Termini per habitar el nou habitatge. Després de la compra o finalització de les obres de la nova casa, el contribuent ha d'habitar-la en un termini màxim de dotze mesos.

Perquè l'exempció de l'IRPF sigui total, és necessari que tots els diners obtinguts per la venda de l'habitatge es destinin a la compra de la nova propietat. Si hi ha un sobrant, només es podrà aplicar l'exempció de manera parcial.

Si no compleixes amb algun dels requisits esmentats, perdràs el dret a l'exempció total de l'IRPF. En aquest cas, hauràs de declarar els guanys obtingudes per la venda de l'habitatge i pagar l'impost corresponent.