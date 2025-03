Aplaudiment majúscul a CaixaBank després de llançar això: els espanyols ho agrairan

CaixaBank i la Fundació Relife han unit forces per llançar una iniciativa que molts joves agrairan en el futur. Es tracta del 'Circuit Relife', un cicle formatiu dirigit a prevenir addiccions entre els joves de 15 a 18 anys.

Aquest programa aborda tant les addiccions tradicionals, com l'alcohol, el tabac i les drogues, com les noves addiccions relacionades amb les pantalles: xarxes socials, apostes, jocs en línia i videojocs. La quarta jornada del Circuit Relife es va celebrar recentment al CaixaForum de Barcelona.

CaixaBank ajuda a educar els joves contra les addiccions a les pantalles

L'esdeveniment va comptar amb la participació de Julio Alberto Moreno, exjugador de futbol del FC Barcelona i fundador de la Fundació Relife. Julio Alberto va compartir la seva experiència personal amb les addiccions, oferint als joves assistents eines i consells per evitar caure-hi i superar-les en cas d'estar afectats.

A més de la intervenció de Julio Alberto, la jornada va incloure la participació d'experts en salut mental i addiccions. El psiquiatre Josep María Fàbregas va alertar sobre la incidència del consum i l'addicció a les pantalles entre els joves, compartint les seves inquietuds al respecte.

La Fundació Relife i CaixaBank, unides contra aquestes perilloses addiccions

El Circuit Relife té com a objectiu arribar a 3.500 joves de dotze províncies espanyoles. Després del seu pas per Barcelona, el programa visitarà ciutats com Madrid, Valladolid, Palma, Tenerife i Lleida, entre altres.

El propòsit és ensenyar i debatre sobre què són les addiccions, com evitar-les i, en cas d'estar travessant un procés, a qui es pot demanar ajuda i com se'n pot sortir.

La Fundació Relife, creada al desembre de 2022, té com a missió ajudar a salvar vides a través de la formació, educació i prevenció. Julio Alberto Moreno, després de superar les seves pròpies addiccions, porta més de dues dècades dedicant-se a conscienciar els joves sobre els perills de les addiccions. Ho fa compartint la seva experiència personal i oferint suport a aquells que ho necessiten.

Com és d'important educar els joves

La col·laboració entre CaixaBank i la Fundació Relife en el Circuit Relife és un exemple de com les institucions poden unir-se per abordar problemes actuals que afecten la joventut. L'educació i la prevenció són eines fonamentals per evitar que els joves caiguin en les addiccions, i aquest tipus d'iniciatives són essencials per construir un futur més saludable per a les noves generacions.

És crucial educar els joves sobre l'ús responsable de les pantalles i les xarxes socials i informar-los sobre els riscos associats a les apostes i els jocs en línia. El Circuit Relife aborda aquests temes de manera integral, proporcionant als estudiants les eines necessàries per prendre decisions informades i saludables.