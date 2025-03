Alerta urgent de Banco Sabadell als seus clients: fes-ho sense falta o t'ho jugues

Banco Sabadell ha emès una alerta urgent a tots els seus clients, advertint sobre el creixent perill del malware i altres estafes a Internet. L'entitat financera destaca la importància d'adoptar mesures de seguretat imprescindibles a l'hora de navegar per la web. I tot amb la finalitat de protegir la informació sensible i evitar possibles fraus.

Banco Sabadell ho adverteix: verificació de la seguretat a l'hora de navegar per Internet

Una de les principals recomanacions de Banco Sabadell és comprovar sempre que la web en la qual es navega és segura. Abans d'introduir dades en qualsevol pàgina, és fonamental revisar que, al costat de l'adreça web, aparegui un cadenat a la barra del navegador.

Aquest símbol indica que la web compta amb un certificat de seguretat i que la informació es transmet de forma xifrada, dificultant la intercepció de les dades per part de ciberdelinqüents. A més, és aconsellable fer clic al cadenat per verificar la validesa del certificat.

Si es detecta algun error o l'adreça està mal escrita, és recomanable abandonar la pàgina. Els estafadors solen crear llocs web que imiten als dels bancs, canviant subtilment una lletra o afegint caràcters addicionals per enganyar l'usuari.

Importància de la seguretat per protegir la informació sensible

La seguretat a l'hora de navegar per Internet és clau per evitar el robatori d'informació sensible, com contrasenyes, dades bancàries i personals. El malware i altres amenaces cibernètiques poden comprometre la privacitat i causar pèrdues financeres significatives.

Per això, és imprescindible seguir les recomanacions de seguretat a l'hora d'utilitzar serveis en línia. A més de verificar la seguretat de les pàgines web, Banco Sabadell ofereix una sèrie de consells per a una navegació segura.

És fonamental tenir un programari de seguretat actualitzat en tots els dispositius, ja que les amenaces evolucionen constantment. Un antivirus actualitzat pot detectar intents de frau i bloquejar pàgines web sospitoses abans que l'usuari introdueixi les seves dades.

Evitar connexions WiFi públiques, poden vulnerar la teva informació, com contrasenyes, comptes bancàries i altres detalls personals. És preferible utilitzar xarxes segures i fiables a l'hora de realitzar operacions sensibles.

Altres consells importants de Banco Sabadell: fes-ho sempre

Evita proporcionar informació sensible a través de correus electrònics, missatges de text o trucades telefòniques no verificades. Els bancs mai sol·liciten dades confidencials per aquests mitjans.

Configura avisos a la teva banca en línia per rebre notificacions de moviments i operacions. Això et permetrà detectar ràpidament qualsevol activitat sospitosa en els teus comptes.

Les contrasenyes han de ser robustes, combinant lletres, números i caràcters especials. A més, és recomanable canviar-les regularment i no reutilitzar les mateixes en diferents serveis.

Els ciberdelinqüents solen atreure les seves víctimes amb promocions irresistibles. És important ser cautelós i verificar l'autenticitat de les ofertes abans de proporcionar informació personal o financera. Evita accedir a enllaços enviats per remitents desconeguts o que semblin sospitosos.