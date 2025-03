Hisenda posa la lupa en aquests comptes: molt de compte el 2025, no et passis de llest

El 2025, l'Agència Tributària ha decidit intensificar la seva lluita contra l'economia submergida. Una de les principals mesures del Pla de Control Tributari 2025 és la vigilància dels Terminals de Punt de Venda (TPV) en els negocis. Aquesta acció busca reduir l'ús d'efectiu i augmentar la transparència en les transaccions comercials.

Hisenda fa un pas endavant el 2025: vol eradicar-ho d'arrel

Hisenda ha posat la seva atenció en els negocis que no permeten el pagament amb targeta. L'Agència Tributària realitzarà comprovacions i inspeccions en aquells empresaris que no registrin ingressos procedents de pagaments amb targeta. Especialment en sectors on aquest mètode és habitual.

L'objectiu és identificar pràctiques que afavoreixin l'economia submergida. I sobretot, assegurar que totes les operacions siguin declarades correctament.

Com vigilarà Hisenda els TPV dels comerços?

Per dur a terme aquesta vigilància, Hisenda analitzarà les dades proporcionades pels TPV. Aquests dispositius registren les transaccions realitzades amb targeta, permetent a l'Agència Tributària detectar discrepàncies entre els ingressos declarats i els reals. A més, es prestarà especial atenció als negocis que operen principalment en efectiu i que no ofereixen l'opció de pagament amb targeta.

L'objectiu principal és reduir l'economia submergida i el frau fiscal. En fomentar l'ús de pagaments electrònics, s'augmenta la traçabilitat de les operacions, dificultant l'ocultació d'ingressos. Hisenda pretén garantir que tots els contribuents compleixin amb les seves obligacions fiscals i que la competència entre negocis sigui justa.

Així ha sentat aquesta mesura entre els comerciants: tingues molt de compte

La reacció entre els comerciants ha estat variada. Alguns consideren que la mesura és necessària per combatre el frau i promoure una competència lleial. Altres, especialment petits negocis que tradicionalment operen en efectiu, expressen preocupació pels costos associats a la implementació de TPV i per possibles sancions.

És important destacar que, segons la Llei Antifrau, els TPV han d'adaptar-se a certs requeriments tècnics abans de l'1 de juliol de 2025. El que implica una inversió addicional per als comerciants. Si ets comerciant o professional, és fonamental que revisis els teus mètodes de cobrament i t'asseguris d'oferir opcions de pagament amb targeta.

No fer-ho podria posar-te en el punt de mira d'Hisenda i resultar en inspeccions o sancions. A més, adaptar el teu negoci a les noves normatives no només et protegeix de possibles multes, sinó que també millora l'experiència dels teus clients en oferir-los més opcions de pagament.