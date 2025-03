Comunicat d'última hora d'Hisenda a milers d'espanyols: 'Si ha...'

L'Agència Tributària ha emès recentment un comunicat dirigit als hereus de mutualistes difunts. Ho ha fet aclarint el procediment per sol·licitar la devolució de l'IRPF corresponent a aportacions realitzades a mutualitats laborals entre 1967 i 1978.

Aquest dret, reconegut després d'una sentència del Tribunal Suprem, permet als hereus reclamar les quantitats indegudament tributades pels seus familiars difunts. Presta atenció a aquesta important informació sobre Hisenda.

Hisenda avisa: missatge important per als hereus de mutualistes difunts

En cas que el mutualista hagi mort abans de rebre la devolució, els seus hereus poden sol·licitar les quantitats pendents. És fonamental que els hereus guardin la documentació justificativa de les aportacions i del procés successori, ja que l'Agència Tributària pot requerir aquesta informació.

Per realitzar la sol·licitud, els hereus han d'obtenir el número de referència del difunt. Ja que no poden utilitzar el certificat electrònic ni la Clau de la persona difunta, ja que ambdós sistemes queden inhabilitats amb la defunció.

Documentació necessària per a la sol·licitud

Per a imports fins a 2.000 euros, es demana el certificat de defunció, llibre de família o registre electrònic de la situació familiar. També, cal presentar el certificat d'Últimes Voluntats. I no has d'oblidar el testament o acta notarial de declaració d'hereus.

Si hi ha diversos hereus i es desitja que la devolució s'aboni a un: autorització escrita i signada per tots, fotocòpia del DNI de tots. I el certificat bancari de titularitat del compte a nom dels hereus autoritzats.

Imports superiors a 2.000 euros, a més de la documentació anterior, s'ha d'aportar el justificant d'haver declarat en l'Impost de Successions i Donacions l'import de la devolució.

Calendari anual de devolucions

És crucial que els hereus segueixin el procediment establert i aportin la documentació requerida per evitar retards o possibles denegacions en la devolució. A més, han d'assegurar-se que les quantitats a retornar hagin estat declarades en l'Impost de Successions, en imports superiors a 2.000 euros.

L'Agència Tributària ha establert un calendari per a la presentació de sol·licituds de devolució. Amb tot, el primer tram està a punt d'arrencar.