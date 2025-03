Bones notícies de CaixaBank per a aquests espanyols: a partir d'avui, 2.700 euros

CaixaBank ha compartit al seu blog una excel·lent notícia per als estudiants espanyols que planegen cursar estudis superiors en el pròxim curs acadèmic 2025-2026. El Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports ha anunciat importants novetats en les beques MEC 2025-2026, incloent-hi un increment considerable en la de residència.

Les beques MEC són ajudes econòmiques atorgades pel Ministeri d'Educació per donar suport als estudiants en els seus estudis postobligatoris. Aquestes beques abasten diverses modalitats, com batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics, esportius, d'idiomes i estudis universitaris.

CaixaBank t'ho posa fàcil: novetats en les beques MEC per al curs 2025-2026

Aquest any, s'han introduït diverses millores significatives, com l'increment en la beca de residència. L'ajuda per a aquells que han de residir fora del seu domicili familiar per motius d'estudi ha augmentat en 200 euros, passant de 2.500 a 2.700 euros.

A més, els estudiants d'ensenyaments artístics superiors ara tenen els mateixos drets a beques que els universitaris, incloent-hi la beca de matrícula. Al seu torn, s'ha augmentat en un 25% les quanties per a estudiants amb una discapacitat entre el 25% i el 65%. Complementant l'ajuda existent per a aquells que tenen una discapacitat igual o superior al 65%.

Qui pot sol·licitar aquestes beques i quins són els requisits?

CaixaBank informa que per accedir a aquestes beques estudiants que vagin a cursar Batxillerat, Formació Professional, Ensenyaments artístics i esportius o Estudis universitaris. És important destacar que els ensenyaments de doctorat, especialitzacions i títols propis d'universitats no són elegibles per a aquestes beques. Els requisits generals inclouen:

Estar matriculat en estudis postobligatoris durant el curs 2025-2026.

Superar un percentatge mínim d'assignatures en el curs anterior, variable segons el nivell educatiu.

Complir amb els llindars de renda i patrimoni familiar establerts pel Ministeri.

Com i fins quan sol·licitar la beca?

La sol·licitud de les beques s'ha de realitzar a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació. El termini per presentar les sol·licituds és del 24 de març al 14 de maig de 2025, ambdós inclosos. Es recomana als interessats que completin la seva sol·licitud com més aviat millor, evitant possibles inconvenients d'última hora.

És fonamental que els interessats revisin detalladament els requisits i terminis de sol·licitud per aprofitar aquestes ajudes. Per a més informació, poden consultar el blog de CaixaBank o la pàgina oficial del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports.