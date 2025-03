Comunicat especial de Banco Santander: aquests clients per fi respiren tranquils

Banco Santander ha emès un comunicat especial per anunciar una solució financera que alleujarà a molts dels seus clients: el servei d'anticip de nòmina. Aquest servei està dissenyat per proporcionar liquiditat immediata a aquells que enfronten despeses imprevistes o dificultats per arribar a final de mes.

Ajuda necessària de Banco Santander als seus clients: anticip de nòmina

L'anticip de nòmina és un préstec que permet als clients disposar de fins a dues mensualitats netes del seu salari, amb un límit màxim de 9.000 euros. Aquest servei està pensat per cobrir necessitats puntuals d'efectiu, oferint flexibilitat en la devolució de l'import avançat.

Per accedir a l'anticip de nòmina, és necessari complir amb els següents requisits. Tenir la nòmina domiciliada a Banco Santander, és imprescindible que el salari s'ingressi regularment en un compte de l'entitat. I la nòmina ha de ser d'almenys 600 euros.

La sol·licitud de l'anticip pot realitzar-se de manera senzilla i ràpida a través de l'aplicació mòbil o la banca en línia de Banco Santander. Els clients poden verificar si tenen un anticip preconcedit i, de ser així, contractar-lo directament sense necessitat d'acudir a una oficina física.

Condicions del servei d'anticip de nòmina: Banco Santander ho deixa clar

L'anticip de nòmina de Banco Santander es caracteritza perquè el Tipus d'interès nominal (TIN) és al 0%, és a dir, sense interessos. La Taxa Anual Equivalent (TAE) oscil·la entre el 7,61% i el 9,50%, depenent del termini d'amortització seleccionat. I la comissió d'obertura varia segons el termini de devolució elegit:

D'1 a 3 mesos: 1,5%

De 4 a 6 mesos: 2,5%

De 7 a 9 mesos: 3%

De 10 a 12 mesos: 4%

Beneficis per als clients de Banco Santander

Aquest servei representa una facilitat significativa per als clients que enfronten problemes financers inesperats o dificultats per arribar a final de mes. En oferir la possibilitat d'anticipar fins a dues nòmines sense interessos i amb condicions flexibles de devolució, Banco Santander proporciona una eina útil per solucionar problemes de liquiditat.

A més, la facilitat de sol·licitar l'anticip a través de canals digitals, com l'app mòbil i la banca en línia, permet als clients accedir al servei ràpidament i sense complicacions. Aquesta agilitat en la gestió és especialment valuosa en situacions d'urgència econòmica.