Hisenda dona un cop sobre la taula i posa el focus aquests espanyols: ves amb compte

Hisenda ha intensificat la seva vigilància sobre els lloguers. Ho ha fet subratllant l'obligació de propietaris i llogaters de declarar correctament aquests ingressos a la Declaració de la Renda.

No complir amb aquesta obligació pot comportar sancions significatives. Els propietaris que lloguen els seus immobles han d'incloure a la seva Declaració de la Renda els ingressos obtinguts pel lloguer.

Obligacions de propietaris i llogaters: Hisenda no avisa més

Aquests es consideren rendiments del capital immobiliari i s'han de reflectir a la declaració anual. A més, poden deduir despeses relacionades amb l'habitatge, com l'IBI, despeses de comunitat, reparacions i assegurances, sempre que estiguin degudament justificades.

Per la seva banda, els llogaters també tenen l'obligació de declarar les quantitats pagades pel lloguer a la seva Declaració de la Renda. Això és especialment rellevant si volen accedir a deduccions fiscals que algunes comunitats autònomes ofereixen pel lloguer de l'habitatge habitual.

Conseqüències de no declarar el lloguer: hauràs de pagar

No declarar els ingressos per lloguer pot derivar en sancions per part d'Hisenda. Les multes varien segons la gravetat de la infracció:

Infracció lleu: Quan la quantitat no declarada és igual o inferior a 3.000 euros i no hi ha ocultació, la sanció correspon al 50% de la quantitat no declarada.

Infracció greu: Si la quantitat defraudada supera els 3.000 euros o hi ha ocultació, la multa va del 50% al 100% de la quantitat no declarada.

Infracció molt greu: En fraus o utilització de mitjans fraudulents, la sanció pot variar entre el 100% i el 150% de la quantitat no declarada.

A més de la multa, el propietari perdrà la possibilitat d'aplicar la reducció del 60% sobre el rendiment net. Succeirà així en cas de ser l'habitatge habitual del llogater.

Com detecta Hisenda els lloguers no declarats

Hisenda disposa de diversos mètodes per identificar lloguers no declarats com, per exemple, el creuament d'informació. Ho demostra comparant les dades de les declaracions de propietaris i llogaters. A més, pot analitzar el consum de subministraments com llum i gas a l'habitatge.

També pot fer-ho verificant si el propietari ha dipositat la fiança a l'organisme corresponent de la seva comunitat autònoma. D'altra banda, té l'opció de revisar anuncis de lloguer en plataformes digitals o saber-ho a través de denúncies anònimes o del propi llogater.

Aquests mecanismes permeten a l'Agència Tributària detectar possibles fraus i assegurar el compliment de les obligacions fiscals. No et passis de llest i compleix amb les teves obligacions.