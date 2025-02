Gerro d'aigua freda d'Hisenda a milers d'espanyols: a partir d'avui

Aquest dimecres, 5 de febrer, Hisenda començava a cobrar als afectats per la DANA a València el segon pagament de l'IRPF corresponent a la declaració de la renda de 2023. Aquest cobrament total, de 300 milions d'euros, s'havia ajornat des del 5 de novembre de 2024, però ara els contribuents han d'abonar el 40% del total de la seva declaració.

Després de les intenses pluges i les inundacions que van afectar la Comunitat Valenciana al novembre de 2024, el Govern va reaccionar. Ho va fer en aprovar diverses mesures per alleujar la càrrega econòmica dels afectats. Una d'aquestes mesures va ser l'ajornament del segon pagament de l'IRPF fins a aquesta setmana.

Hisenda comença a cobrar l'IRPF dels afectats per la DANA

Això va permetre als contribuents afectats per la DANA disposar de més temps per fer front a les seves obligacions fiscals. L'IRPF es pot pagar en dos terminis: el primer s'abona en el moment de la declaració. Mentre que el segon, el que s'ha ajornat, es paga tres mesos després.

Per tant, el 40% que s'ha d'abonar ara correspon al segon pagament de la declaració de 2023. Per sort, no tot està perdut per a aquests contribuents.

Quina solució tenen aquells que volen sol·licitar ajornar o fraccionar aquest 40%?

Si un contribuent no pot abonar el 40% de l'IRPF en aquest moment, té l'opció de sol·licitar un ajornament o fraccionament del pagament. Per a això, ha de presentar una sol·licitud davant l'Agència Tributària, indicant les raons de la seva sol·licitud. I proposant un pla de pagament que s'ajusti a les seves possibilitats econòmiques.

És important tenir en compte que, en cas que s'atorgui l'ajornament, es podran aplicar interessos de demora sobre la quantitat ajornada. Hisenda ha establert punts d'atenció específics a València per informar i assistir els contribuents afectats per la DANA.

A més, s'ha habilitat un servei de cita telefònica per a aquells que no puguin desplaçar-se fins a les oficines. Aquestes mesures busquen facilitar el procés de pagament i resoldre qualsevol dubte que puguin tenir els afectats. Amb tot, encara que l'ajornament del pagament de l'IRPF va oferir un respir als afectats per la DANA, Hisenda ha començat a cobrar el segon pagament de la Renda 2023.