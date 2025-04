Hisenda es cansa d'avisar: t'arribarà una gran multa a casa si no fas això, afanya't

L'Agència Tributària ha llançat un recordatori urgent a tots els autònoms: la data límit per presentar les declaracions fiscals del primer trimestre de 2025 és el 21 d'abril. No complir amb aquesta obligació pot comportar multes significatives, per la qual cosa et recomanem que no t'arrisquis pel que pugui passar.

Hisenda parla clar a milions d'autònoms: has de presentar-ho fins al 21 d'abril

Si ets autònom i has estat d'alta en el primer trimestre de 2025, estàs obligat a presentar els següents models. Aquests models s'han de presentar fins i tot si no has tingut ingressos durant el trimestre. La presentació és obligatòria per a tots els autònoms, independentment dels seus ingressos.

Model 303: Autoliquidació trimestral de l'IVA.

Model 349: Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries, si has realitzat operacions amb empreses de la UE.

Model 309: Liquidació no periòdica de l'IVA, per a aquells que estan en règims especials com el de recàrrec d'equivalència.

Què passa si no presentes això? Hisenda avisa, et pots ficar en un bon embolic

No presentar això en termini resultarà en multes fixes fins a 200 euros per no presentar declaracions informatives. A més, patiràs uns recàrrecs d'entre el 5% i el 20% de l'import a pagar, depenent del retard. I si la declaració surt a pagar, s'afegiran interessos pel temps transcorregut.

La veritat és que Hisenda ha intensificat l'enviament de cartes als autònoms durant la campanya de la Renda 2025. Alertant sobre possibles errors en les seves declaracions i permetent-los corregir-los abans que finalitzi la campanya.

Hi ha alguna excepció?

Només en casos molt justificats, com malaltia greu o força major, Hisenda podria acceptar una presentació fora de termini. No obstant això, aquestes situacions són excepcionals i han d'estar degudament documentades.

No esperis a l'últim dia, presenta les teves declaracions amb antelació per evitar problemes tècnics o imprevistos. Consulta amb un assessor fiscal. Si tens dubtes sobre quins models has de presentar o com fer-ho, és recomanable buscar ajuda professional.

Assegura't que tota la informació sigui correcta i estigui actualitzada. Recorda que complir amb les teves obligacions fiscals no només evita sancions. També contribueix al bon funcionament del sistema tributari.