Verificat: Banco Santander es posa seriós amb els seus clients, mai facis aquest gest

Banco Santander ha emès una alerta urgent als seus clients sobre una estafa creixent que utilitza codis QR fraudulents, coneguda com a "quishing". Aquesta tècnica de frau s'ha tornat cada vegada més comuna i perillosa. I és que els estafadors empren codis QR per enganyar els usuaris i obtenir accés a la seva informació personal i bancària.

Banco Santander envia un avís urgent: compte amb el quishing, per què és tan perillós

El quishing és una forma de phishing que utilitza codis QR per dirigir les víctimes a llocs web falsos. En escanejar un codi QR maliciós, l'usuari pot ser redirigit a una pàgina que imita la d'una entitat legítima, com Banco Santander. Allà, se li sol·licita ingressar dades confidencials.

A més, alguns codis QR poden instal·lar malware en el dispositiu de l'usuari, comprometent encara més la seva seguretat. Els estafadors distribueixen codis QR fraudulents a través de correus electrònics, missatges de text o fins i tot enganxant-los sobre codis legítims en llocs públics com restaurants o parquímetres.

Modus operandi dels estafadors: compte amb marcar codis al teu telèfon

En escanejar aquests codis, les víctimes són portades a llocs web falsos que sol·liciten informació personal o instal·len programari maliciós en els seus dispositius. Banco Santander també ha advertit sobre una estafa en què els delinqüents sol·liciten a les víctimes que marquin codis com 21 seguit d'un número de telèfon.

Aquest codi activa el desviament de trucades, permetent als estafadors interceptar comunicacions i accedir a informació confidencial. Banco Santander ofereix les següents recomanacions per protegir-se contra aquestes estafes:

No escanejar codis QR de fonts desconegudes o sospitoses.

Evitar marcar codis al telèfon que no hagin estat verificats per fonts oficials.

No proporcionar informació personal o bancària a través d'enllaços rebuts per correu electrònic o missatges de text.

Activar alertes en l'aplicació de banca electrònica per detectar accessos o operacions no autoritzades.

'Tips' vitals de Banco Santander sobre aquest frau

Banco Santander emfatitza que mai sol·licitarà informació confidencial a través de missatges de text, correus electrònics o trucades telefòniques no sol·licitades. L'entitat insta els seus clients a mantenir-se vigilants i a reportar qualsevol activitat sospitosa a través dels seus canals oficials.

Amb tot, el quishing i altres formes de frau representen una amenaça significativa per a la seguretat dels clients. És fonamental actuar amb prudència màxima, evitar gestos prohibits com escanejar codis QR desconeguts o marcar codis al telèfon, i seguir les recomanacions proporcionades per Banco Santander per protegir-se contra aquests perills.