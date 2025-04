Comunicat de Banco Sabadell sobre els seus caixers: tingues-ho en compte, ja es pot fer

Banco Sabadell ha llançat una important novetat per als seus clients: ara és possible retirar efectiu als seus caixers sense necessitat d'utilitzar la targeta bancària. Aquesta facilitat, coneguda com a Instant Money, ha estat aplaudida per la seva comoditat i seguretat.

Banco Sabadell ho posa en safata: per què has d'utilitzar Instant Money

Instant Money és una funció disponible a l'app i web de Banco Sabadell que permet als clients treure diners del caixer sense portar la targeta física. Només necessites el teu mòbil i accés a la banca digital. Aquest servei també permet enviar diners a altres persones, fins i tot si no són clients del banc, facilitant la retirada d'efectiu en situacions diverses.

En primer lloc, accedeix a l'app o web de Banco Sabadell, a la secció 'Operar', selecciona 'Enviar diners'. Després, entra a 'Treu diners amb Instant Money', tria la targeta associada i l'import a retirar.

Introdueix el número de telèfon de qui recollirà els diners o selecciona un contacte. I rebràs un codi per SMS que hauràs d'introduir al caixer per completar l'operació.

Avantatges per als clients: Banco Sabadell pensa més que mai en ells

Des de Banco Sabadell posen en valor que aquest servei comporta una sèrie d'avantatges al client que no poden desaprofitar. El primer és la comoditat, ja que no necessites portar la targeta física.

Seguretat: Redueix el risc de pèrdua o robatori de la targeta.

Flexibilitat: Pots enviar diners a tercers perquè els retirin en un caixer.

Accessibilitat: Ideal en situacions d'emergència o quan no tens la teva targeta a mà.

A més d'Instant Money, Banco Sabadell ha incorporat tecnologia contactless als seus caixers, permetent realitzar operacions amb targetes o mòbils compatibles sense inserir-los físicament. Això agilitza les transaccions i millora l'experiència de l'usuari.

Iniciatives en projecte de Banco Sabadell

Banco Sabadell continua treballant en millorar la satisfacció del client mitjançant la digitalització de serveis i l'optimització dels seus caixers. Encara que ha reduït el nombre d'oficines i caixers, l'entitat busca mantenir una xarxa eficient i adaptada a les necessitats actuals.

La implementació d'Instant Money i altres millores als caixers de Banco Sabadell representen un pas significatiu cap a una banca més moderna i centrada en el client. Aquestes facilitats reforcen el compromís del banc amb la innovació i la satisfacció del client, oferint solucions pràctiques i segures per a la retirada d'efectiu i altres operacions bancàries.